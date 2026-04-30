Шесть серий первого раунда плей-офф пройдут минимум с 6 матчами, впервые с 2014 года

Первый раунд плей-офф НБА выделился своей конкурентностью.

Впервые с 2014 года 6 серий первого раунда плей-офф доберутся до отметки в 6 матчей.

Только «Оклахома» (4-0) и «Сан-Антонио » (4-1) смогли быстро завершить свои серии против «Финикса» и «Портленда» соответственно.

Все четыре серии на Востоке пройдут минимум с 6 матчами впервые с 2003 года.

«Хьюстон » борется за исторический камбэк с 0-3. «Детройт », «Филадельфия » и «Денвер » пытаются вернуться после 1-3.