Шесть серий первого раунда плей-офф пройдут минимум с 6 матчами, впервые с 2014 года
Первый раунд плей-офф НБА выделился своей конкурентностью.
Впервые с 2014 года 6 серий первого раунда плей-офф доберутся до отметки в 6 матчей.
Только «Оклахома» (4-0) и «Сан-Антонио» (4-1) смогли быстро завершить свои серии против «Финикса» и «Портленда» соответственно.
Все четыре серии на Востоке пройдут минимум с 6 матчами впервые с 2003 года.
«Хьюстон» борется за исторический камбэк с 0-3. «Детройт», «Филадельфия» и «Денвер» пытаются вернуться после 1-3.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA Communications
А я вообще не удивлюсь, если на Востоке все серии будут семиматчевыми.
Причем до самого финала конференции
Не думаю. Бостно думаю закроет (хотелось бы как раз чтобы нет). Нью Йорк тоже вероятно
Если я не ошибаюсь именно в 14 году была легендарная заруба на Западе, где 3 серии ушли в седьмые матчи, а еще в одной Лиллард закрыл серию с Хьюстоном 4:2 тем легендарным баззером
