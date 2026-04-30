Джеймс – Шенгюну: «Кто угодно может говорить, но только не ты, мягкотелый высокий парень»

Джеймс насел на Шенгюна во время пятого матча серии.

«Хьюстон» продолжил камбэк в серии с «Лейкерс». Центровой Алперен Шенгюн был близок к трипл-даблу – 14+9+8.

Леброн Джеймс попытался вывести его из себя в концовке матча во время штрафных после жалобы турка на свисток арбитра.

«Ты что-то сказал? Только не ты. Ты такого не говори.

Кто угодно рядом с тобой, но не ты. Ты единственный, кто не имеет права открывать рот. Мягкотелый высокий парень», – заявил Джеймс.