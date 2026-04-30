Джеймс – Шенгюну: «Кто угодно может говорить, но только не ты, мягкотелый высокий парень»
Джеймс насел на Шенгюна во время пятого матча серии.
«Хьюстон» продолжил камбэк в серии с «Лейкерс». Центровой Алперен Шенгюн был близок к трипл-даблу – 14+9+8.
Леброн Джеймс попытался вывести его из себя в концовке матча во время штрафных после жалобы турка на свисток арбитра.
«Ты что-то сказал? Только не ты. Ты такого не говори.
Кто угодно рядом с тобой, но не ты. Ты единственный, кто не имеет права открывать рот. Мягкотелый высокий парень», – заявил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
44 комментария
Прям видно, как у него рвалось слово "белый".
Тоже удивился, что он "это" не добавил, может засилье белых парней в команде сказывается)
Пошло добро, намечается ультра-биф. Шенгюну в следующий раз надо зайти с Бронни или протравить шутку про любимое вино Реддика на подкасте
Что за шутка?)
Турок конечно мягковат, но сегодня не повелся и сделал 4/4 с линии💪
Надо было их свипать, раз они такие мягкотелые. Самое смешное, когда будет 3-3 или того хуже для команды Лёбы. Наследие не превратится в труху?
Я не знаю что должно случиться, чтобы даже из-за слитой с 0-3 серии с Хьюстоном наследие Леброна хотя бы покачнулось в какую-то сторону
У него всё давно случилось - "решение - 2010".
Да будет 7-й матч! Пиршество для нейтральных зрителей!
Шенгюн действительно мягкая булка
Шенгюн игрок настроения, иногда и правда кисель, но иногда возжа под хвост попадает и он злится начинает, тогда он совсем не мягкий. В принципе, сейчас он именно в этом режиме.
Может это просто молитва была перед штрафным, как у Почтальона?)
Пончич , твой выход....
Ты всех хлебобулочными изделиями называешь или кулинарных шоу насмотрелся?
