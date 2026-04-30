  • «Слишком стар для этого дерьма». Леброн Джеймс не стал комментировать заявления «Рокетс» о том, что их команда лучше
«Слишком стар для этого дерьма». Леброн Джеймс не стал комментировать заявления «Рокетс» о том, что их команда лучше

Леброн Джеймс прокомментировал слова игроков «Хьюстона».

«Рокетс» набрали ход после провального старта серии с «Лейкерс». Игроки «Хьюстона» в течение серии выражали уверенность в общем превосходстве своей команды. Леброн Джеймс прокомментировал их позицию.

«Меня такое не интересует. Исход матчей решается на площадке между четырех линий. Конечно, они говорят это, с чего бы им считать, что они хуже.

Спросите об этом у кого-то из молодых парней, я слишком стар для этого дерьма», – улыбнулся Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Дуарте
Вроде как планировали скоро начать сьёмки «Смертельного оружия 5» (Lethal Weapon 5), Джеймс может получить небольшую роль в этом фильме :)
но все равно, для сорокаоднолетнего ветерана достаточно хорошо провел сезон и проводит по
На самом деле все вернулось на свое место ..Рокетс по составу лучше , Ривз вернулся , но играл ужасно , один минус .
