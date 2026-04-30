«Слишком стар для этого дерьма». Леброн Джеймс не стал комментировать заявления «Рокетс» о том, что их команда лучше

Леброн Джеймс прокомментировал слова игроков «Хьюстона».

«Рокетс» набрали ход после провального старта серии с «Лейкерс ». Игроки «Хьюстона » в течение серии выражали уверенность в общем превосходстве своей команды. Леброн Джеймс прокомментировал их позицию.

«Меня такое не интересует. Исход матчей решается на площадке между четырех линий. Конечно, они говорят это, с чего бы им считать, что они хуже.

Спросите об этом у кого-то из молодых парней, я слишком стар для этого дерьма», – улыбнулся Джеймс.