Алперен Шенгюн: «Чувствуем себя потрясающе, никто не устал, отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч»
Алперен Шенгюн прокомментировал вторую победу «Рокетс».
«Хьюстон» взял второй матч против «Лейкерс» после старта в серии 0-3. Алперен Шенгюн прокомментировал успех в гостевой встрече.
«У нас были ужасные ошибки в третьем матче. Но мы учимся, не торопимся. Держим мяч и ищем открытые позиции.
Сегодня искал партнеров передачами, все были готовы бросать. Мы теперь понимаем, что они делают в обороне, у нас получаются открывания под кольцом, мы получаем открытые броски. Их реализация облегчает работу всем.
Чувствуем себя потрясающе, никто не устал. Приедем к нашим семьям и болельщикам. Будет куча народа. Отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч», – заключил центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Clutch Points
Если бы не помутнение в 3-й игре, сейчас бы уже могли вести в серии.
Вперёд 🚀🚀🚀