  • Алперен Шенгюн: «Чувствуем себя потрясающе, никто не устал, отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч»
Алперен Шенгюн: «Чувствуем себя потрясающе, никто не устал, отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч»

Алперен Шенгюн прокомментировал вторую победу «Рокетс».

«Хьюстон» взял второй матч против «Лейкерс» после старта в серии 0-3. Алперен Шенгюн прокомментировал успех в гостевой встрече.

«У нас были ужасные ошибки в третьем матче. Но мы учимся, не торопимся. Держим мяч и ищем открытые позиции.

Сегодня искал партнеров передачами, все были готовы бросать. Мы теперь понимаем, что они делают в обороне, у нас получаются открывания под кольцом, мы получаем открытые броски. Их реализация облегчает работу всем.

Чувствуем себя потрясающе, никто не устал. Приедем к нашим семьям и болельщикам. Будет куча народа. Отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч», – заключил центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Clutch Points
Красава Альпи, подтвердил слова делом!
Если бы не помутнение в 3-й игре, сейчас бы уже могли вести в серии.
Вперёд 🚀🚀🚀
Всё по фактам, но тебя минусуют )))
По каким фактам, чел сперва пишет, что кэфы дома 50/50, в гостях 60/40, а затем делает вывод, что шансов нету (орфография сохранена) вообще априори и по факту. При таких кэфах вероятность прохода Хьюстона 0.2.
Вообще я не знаю почему все уже записали ЛАЛ победу в серии. Тут и с 0-3 можно отлететь. Первые две игры была большая пруха Кеннарда и Смарта, в третьей ХР сами победу отдали в конце. Так что тут ничего еще не было решено.
потому что Хьюстон мягкие
Потому что в одной из четырёх игр у кого-нибудь опять пруханет и победа. Теперь в одной из двух
ОКС не заметят что ЛАЛ, что Хьюстон
чем дольше будет идти по в целом - тем лучше, поэтому надо чтобы было по 6-7 матчей)
