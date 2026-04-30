Алперен Шенгюн: «Чувствуем себя потрясающе, никто не устал, отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч»

Алперен Шенгюн прокомментировал вторую победу «Рокетс».

«Хьюстон » взял второй матч против «Лейкерс » после старта в серии 0-3. Алперен Шенгюн прокомментировал успех в гостевой встрече.

«У нас были ужасные ошибки в третьем матче. Но мы учимся, не торопимся. Держим мяч и ищем открытые позиции.

Сегодня искал партнеров передачами, все были готовы бросать. Мы теперь понимаем, что они делают в обороне, у нас получаются открывания под кольцом, мы получаем открытые броски. Их реализация облегчает работу всем.

Чувствуем себя потрясающе, никто не устал. Приедем к нашим семьям и болельщикам. Будет куча народа. Отобьемся дома и вернемся в Лос-Анджелес на 7-й матч», – заключил центровой.