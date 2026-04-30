«В детстве у меня было прозвище Star Boy, всегда был звездой». Эй Джей Дибанца подпишет полноценный контракт с Nike

Эй Джей Дибанца начинает переход в профессионалы с контракта с Nike.

Форвард Эй Джей Дибанца является главным претендентом на 1-й номер драфта-2026. Игрок начал сотрудничество с Nike в январе 2024 года контрактом NIL студенческого уровня.

Теперь Дибанца близок к подписанию полноценного соглашения. Игрок получил свой фирменный логотип.

«Это очень важно для меня. Они были со мной с первого дня. Потрясающее партнерство, рассчитываем на долгий срок.

Мое лого – абстрактное. В нем есть A и J, если повертеть – увидите. В детстве у меня было прозвище Star Boy, всегда был звездой. И давление меня не волнует. Только ограняет, как бриллиант», – поделился Дибанца.