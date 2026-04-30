  • «В детстве у меня было прозвище Star Boy, всегда был звездой». Эй Джей Дибанца подпишет полноценный контракт с Nike
Фото
11

Эй Джей Дибанца начинает переход в профессионалы с контракта с Nike.

Форвард Эй Джей Дибанца является главным претендентом на 1-й номер драфта-2026. Игрок начал сотрудничество с Nike в январе 2024 года контрактом NIL студенческого уровня.

Теперь Дибанца близок к подписанию полноценного соглашения. Игрок получил свой фирменный логотип.

«Это очень важно для меня. Они были со мной с первого дня. Потрясающее партнерство, рассчитываем на долгий срок.

Мое лого – абстрактное. В нем есть A и J, если повертеть – увидите. В детстве у меня было прозвище Star Boy, всегда был звездой. И давление меня не волнует. Только ограняет, как бриллиант», – поделился Дибанца.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Ну конечно над лого они не сильно заморачивались. Может синеголовый делал?
Ответ Kikir
Ну до "великого гения логотипов и любителя сосать" Найк конечно далеко))
Да и денег у них столько нет))
Но идея огранить лого Найк и из него собрать звезду мне нравится.
J ещё можно увидеть, но А я никак не смог навертеть)
Ответ Pavel Zabolotnev
Если на нижнюю форму посмотреть, у которой вершина к верху, то увидишь А
- прозвище Star Boy.
- всегда был звездой.
- а ты кто такой?
Ответ cm9x4
Ну лишь бы джейдибанца....))
Зачем лого у парка патриот украли?
Тимур Юнусов: «В детстве у меня было прозвище Black Star”
Ответ banderos
Talib Kweli и Mos Def: "Тимур, спасибо за детство"
Ответ Cash_flow
Тимур и его команда с Ист Сайд
Похоже, через пару лет вы с Джа Морантом будете пистолетами мериться где-нибудь в лиге Бангкока.
