  Вице-президент «Хоукс» получил 3,5 года тюрьмы за нецелевое использование 3,7 миллиона долларов клуба на свои нужды
Вице-президент «Хоукс» получил 3,5 года тюрьмы за нецелевое использование 3,7 миллиона долларов клуба на свои нужды

Лестер Джонс из «Атланты» признан виновным в мошенничестве.

Завершился судебный процесс над вице-президентом из финансового департамента «Хоукс». Лестер Джонс был признан виновным в мошенничестве и получил 3 года и 5 месяцев тюремного срока.

Джонс, в числе прочих обязанностей, заведовал корпоративным кредитным счетом и программой компенсации расходов. Обвинитель доказал, что менеджер использовал эти ресурсы для оплаты своих путешествий, ювелирных изделий, расходов на автомобили и билетов на концерты и другие события. Ему приписывают растраты в размере 3,7 миллиона долларов.

Джонс признал свою вину в декабре.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
3 года и 5 месяцев - это 3,5 года? Спортс, серьезно?
Получилось примерно 1 год тюрьмы за 1кк нецелевого использования. А Бена Симмонса по подобной статье будут привлекать?
Жил свою лучшую жизнь
... 3млн. на концерты, 0,7 на всё остальное- эффективный менеджер.
у нас такре не прокатит....воруют у руля страны...недовольных в тюрьму или на небеса...сами в англии или сша...за что нам все эти...!!
Так было до недавнего времени. Сейчас сажают массово и имущество конфискуют миллиардами.
