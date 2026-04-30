Вице-президент «Хоукс» получил 3,5 года тюрьмы за нецелевое использование 3,7 миллиона долларов клуба на свои нужды

Лестер Джонс из «Атланты» признан виновным в мошенничестве.

Завершился судебный процесс над вице-президентом из финансового департамента «Хоукс». Лестер Джонс был признан виновным в мошенничестве и получил 3 года и 5 месяцев тюремного срока.

Джонс, в числе прочих обязанностей, заведовал корпоративным кредитным счетом и программой компенсации расходов. Обвинитель доказал, что менеджер использовал эти ресурсы для оплаты своих путешествий, ювелирных изделий, расходов на автомобили и билетов на концерты и другие события. Ему приписывают растраты в размере 3,7 миллиона долларов.

Джонс признал свою вину в декабре.