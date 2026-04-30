Брэндон Ингрэм выбыл во второй четверти матча с «Кливлендом» из-за проблем с пяткой

Брэндон Ингрэм не смог доиграть матч с «Кавальерс».

Форвард Брэндон Ингрэм провел только 11 минут в 5-м матче серии «Торонто» против «Кливленда» (2-3).

Во второй четверти Ингрэм покинул площадку из-за воспаления в правой пятке. К этому моменту он набрал 1 очко (0 из 2 с игры, 1 из 2 с линии), 1 подбор, 2 передачи при 1 потере и 1 блок-шот.

«Торонто» лидировал к перерыву, но в итоге уступил – 120:125. Команда проводит первый раунд плей-офф без защитника Иммануэла Куикли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Неожиданно, что у Ингрэма проблема с пяткой. По глазам и не скажешь
Неожиданно, что у Ингрэма проблема с пяткой. По глазам и не скажешь
Комментарии на подумать, с двойным дном.
У Брукса того же на рыбалке уже этих пяток, как грязи.
Пятка болит у 3,14 дараса (с)
А заголовок-то хороший, перспективный
