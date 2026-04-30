Дуэйн Уэйд: «Если бы от меня требовали хорошо бросать из-за дуги, я бы это делал»

Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд отреагировал на критику его трехочкового броска.

«Это просто не было частью моей игры… это не было моей обязанностью – моей задачей было создавать броски для снайперов с периметра.

Я знаю, что я хорош. Если бы от меня требовали улучшить этот элемент, я бы сделал это. Но это не то, что от меня хотели тренеры – им нужно было, чтобы я атаковал, проходил к кольцу и оказывал давление на защиту под кольцом.

Мне это и не было нужно – я набирал в среднем 30 очков без этого», – отметил трехкратный чемпион НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети The HEAT Realm
8 комментариев
Бросал с процентом 29,3%
Что не умеешь, то не умеешь. Хотя допускаю, что процент немного бы подтянул..
Ещё в NBA2K бесила его затянутая механика броска...
Если бы у бабушки был.... Отлично рассуждать после завершения карьеры
Может быть тренеры не требовали от тебя бросать потому что знали, что ты плохо это делаешь?
У Вейда был очень долгий релиз, снайпером он бы никогда не стал.
А зачем трехи? В серии с Далласом он по 16 со штрафной за игру бросал. ШГА за вдвое меньшее продаваном прозвали. И это даже сейчас работает в самую эффективную атакующую эру.
А если бы у тебя была совесть, Деррик Джонс-младший не победил бы Арона Гордона на конкурсе слем данков в 2020-м. Но совести у тебя нет, как и дальнего броска...
тренеры, собаки такие, небось требовали бы еще и попадать...
Мой любимый игрок врет. Хотели тренеры нормальной трехи от него. Хотя бы стабильные 35%.
