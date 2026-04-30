Дуэйн Уэйд: «Если бы от меня требовали хорошо бросать из-за дуги, я бы это делал»
Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд отреагировал на критику его трехочкового броска.
«Это просто не было частью моей игры… это не было моей обязанностью – моей задачей было создавать броски для снайперов с периметра.
Я знаю, что я хорош. Если бы от меня требовали улучшить этот элемент, я бы сделал это. Но это не то, что от меня хотели тренеры – им нужно было, чтобы я атаковал, проходил к кольцу и оказывал давление на защиту под кольцом.
Мне это и не было нужно – я набирал в среднем 30 очков без этого», – отметил трехкратный чемпион НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети The HEAT Realm
8 комментариев
Что не умеешь, то не умеешь. Хотя допускаю, что процент немного бы подтянул..
Ещё в NBA2K бесила его затянутая механика броска...