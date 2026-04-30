  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Томислав Томович о матче с «Пармой»: «Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я доволен»
0

Томислав Томович о матче с «Пармой»: «Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я доволен»

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» (79:76) и повел в серии 2–0.

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович после победы над «Бетсити Пармой» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ (79:76) заявил, что доволен только результатом, но не игрой.

«Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я по итогам матча доволен. По сравнению с первым матчем серии, сегодня мы выглядели гораздо хуже в плане принятия решений и следования плану на игру.

Очень важно, что даже в такой ситуации мы продемонстрировали несгибаемый характер. При многочисленных ошибках, плохом проценте дальних и средних бросков мы все равно склонили ход матча в свою пользу в решающий момент.

Спасибо сопернику за борьбу. Рассчитываю, что в третьем матче мы будем умнее, терпеливее в определенных ситуациях и лучше настроимся с самых первых минут», – сказал Томович после игры.

«Локомотив-Кубань» ведет в серии 2-0. Третий матч состоится 3 мая в Перми.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
Томислав Томович
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разобрался с «Енисеем», «Локомотив-Кубань» взял верх над «Бетсити Пармой»
29 апреля, 19:03
Андрей Ватутин о решении отпраздновать 20-летие победы в Евролиге: «Разговаривали с Мессиной в ноябре-декабре вообще по другому поводу, он меня ошарашил»
29 апреля, 08:53
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 26 очков Рейнольдса помогли УНИКСу одержать победу над МБА-МАИ, «Зенит» разгромил «Уралмаш»
28 апреля, 18:56
Рекомендуем
Главные новости
«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
43 минуты назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Детройт» примет «Орландо», «Кливленд» сыграет с «Торонто» в решающих матчах серий
56 минут назад
Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
сегодня, 15:26
Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф
сегодня, 15:03
Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»
сегодня, 14:46
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
сегодня, 14:10
Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых
сегодня, 14:02
Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»
сегодня, 13:42
Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
сегодня, 12:22
«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
13 минут назад
Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»
27 минут назад
Чемпионат Италии. «Дертона» играет с «Брешией», «Милан» встречается с «Триестом» и другие матчи
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Франции. «Страсбур» примет «Монако», «Бурк» играет против «Сен-Кантена»
сегодня, 15:12Live
Чемпионат Греции. 1/4 финала. 32 очка Тая Николса не спасли «Перистери» от поражения ПАОКу в первом матче серии
сегодня, 15:09
«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте
сегодня, 14:25
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
сегодня, 13:23
Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»
сегодня, 13:09
Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
сегодня, 12:47Фото
Адриатическая лига. Плей-ин. «Игокеа» сыграет со «Спартаком Суботица» за последнюю путевку в плей-офф
сегодня, 12:45
Рекомендуем