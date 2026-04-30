Томислав Томович о матче с «Пармой»: «Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я доволен»

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» (79:76) и повел в серии 2–0.

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович после победы над «Бетсити Пармой » во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ (79:76) заявил, что доволен только результатом, но не игрой.

«Мы выиграли, но это одна из немногих вещей, которыми я по итогам матча доволен. По сравнению с первым матчем серии, сегодня мы выглядели гораздо хуже в плане принятия решений и следования плану на игру.

Очень важно, что даже в такой ситуации мы продемонстрировали несгибаемый характер. При многочисленных ошибках, плохом проценте дальних и средних бросков мы все равно склонили ход матча в свою пользу в решающий момент.

Спасибо сопернику за борьбу. Рассчитываю, что в третьем матче мы будем умнее, терпеливее в определенных ситуациях и лучше настроимся с самых первых минут», – сказал Томович после игры.

«Локомотив-Кубань » ведет в серии 2-0. Третий матч состоится 3 мая в Перми.