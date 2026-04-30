ACB. 29 очков Айзейи Вонга помогли «Гран-Канарии» обыграть «Уникаху» в овертайме

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошел один матч.

«Гран-Канария» в овертайме одержала победу над «Уникахой», а главным героем встречи стал Айзейя Вонг, набравший 29 очков. Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 25-3, Валенсия – 21-7, Мурсия – 21-7, Баскония – 19-9, Барселона –19-9, Тенерифе – 17-11, Ховентуд – 17-11, Уникаха – 16-13, Бильбао – 15-13, Бреоган – 12-16, Жирона – 12-16, Манреса – 11-17, Форса Льейда – 10-18, Сарагоса – 9-19, Гран-Канария – 9-20, Сан-Пабло Бургос – 8-20, Андорра – 7-21, Гранада – 5-23. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.