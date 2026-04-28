Дрэймонд Грин об экономии нового владельца «Блэйзерс»: «Адам Сильвер должен вмешаться»

Дрэймонд Грин считает, что НБА должна вмешаться в работу нового владельца .

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает недопустимой экономию нового владельца «Блэйзерс» Тома Дандона, который в августе 2025 года приобрел клуб у наследников Пола Аллена за 4,25 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Дандон не собирается тратить на нового главного тренера команды более 1,5 млн долларов, также «Блэйзерс» не взяли на выезд в плей-офф игроков на двусторонних контрактах ради сокращения расходов. Клуб может сократить одного из двух маскотов и не дарит поклонникам футболки на матчах плей-офф.

«Нельзя называть скупым того, кто только что потратил 4,5 миллиарда долларов. Но если ты на всем экономишь, то тебя все равно назовут скупым. В НБА существуют определенные стандарты отношения к людям, отношения к игрокам.

Я понимаю, что Адам говорил о Дандоне так, как он говорил, ведь тот стал новым владельцем и Адам должен одобрить назначение, подтвердить его. Но Адаму все равно придется вмешаться, потому что так больше продолжаться не может», – сказал Грин в своем подкасте.