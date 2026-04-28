Дрэймонд Грин об экономии нового владельца «Блэйзерс»: «Адам Сильвер должен вмешаться»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает недопустимой экономию нового владельца «Блэйзерс» Тома Дандона, который в августе 2025 года приобрел клуб у наследников Пола Аллена за 4,25 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Дандон не собирается тратить на нового главного тренера команды более 1,5 млн долларов, также «Блэйзерс» не взяли на выезд в плей-офф игроков на двусторонних контрактах ради сокращения расходов. Клуб может сократить одного из двух маскотов и не дарит поклонникам футболки на матчах плей-офф.

«Нельзя называть скупым того, кто только что потратил 4,5 миллиарда долларов. Но если ты на всем экономишь, то тебя все равно назовут скупым. В НБА существуют определенные стандарты отношения к людям, отношения к игрокам.

Я понимаю, что Адам говорил о Дандоне так, как он говорил, ведь тот стал новым владельцем и Адам должен одобрить назначение, подтвердить его. Но Адаму все равно придется вмешаться, потому что так больше продолжаться не может», – сказал Грин в своем подкасте.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Draymond Green Show
ну экономить такие копейки кнеш жесть
Экономия на спичках какая-то
Бизнесмены покупают не команду, а права на пользование франшизой, названием, логотипом и тд. Формально все команды относятся к лиге. И вся лига делит доходы от телеконтрактов и прочего. Поэтому - нет, не может владелец команды делать с ней все, что захочет, это влияет и на всех остальных.
Доходы от телетрансляций делятся на зарплату игрокам и зарплату владельцам.И владелец может делать со своей частью прибыли все что захочет в разумных пределах.Поездки то он оплачивает.И прочие расходы несет.
потом окажется, что владелец не такуй уж и Дандон, а вполне нормальный человек
просто вломи ему в пах
Очень показательно. Пусть даже заслуженный ветеран, но все-таки просто игрок позволяет себе указывать Сильверу что делать в отношении владельца одной из команд. Возможно ли было такое при Стерне?
О чем и речь. Результат возросшего влияния игроков на свои команды и лигу в целом - довольно показателен.
Грин Дандону: "Вы довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо"
Мог бы и профсоюз вмешаться, замолвить словечко за игроков..
это мнение Грина, пусть с ним и будет
Зато Жратву на парашютиках с потолка скидывают!
Ну так то, про тренера норм позиция , смысл тратить много бабок , не понимая эффективность, всегда после первого сезона при хорошем результате можно повысить, а то половина тренеров нба тупо физруки
