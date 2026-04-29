  • Евролига. Плей-офф. 21 очко и штрафной бросок на последних секундах Нанна принесли «Панатинаикосу» победу над «Валенсией», 26 очков Биберовича помогли «Фенербахче» обыграть «Жальгирис»
Евролига. Плей-офф. 21 очко и штрафной бросок на последних секундах Нанна принесли «Панатинаикосу» победу над «Валенсией», 26 очков Биберовича помогли «Фенербахче» обыграть «Жальгирис»

Сегодня прошли три матча серий плей-офф Евролиги.

Сегодня тремя матчами стартует плей-офф Евролиги.

Тарик Биберович набрал 26 очков и помог «Фенербахче» (4) одолеть «Жальгирис» (5).

«Панатинаикос» (7) обыграл «Валенсию» (2) благодаря 21 очку Кендрика Нанна и его решающему штрафному броску в концовке.

«Олимпиакос» (1) разобрался с «Монако» (8).

Евролига

Плей-офф (до 3 побед)

«Фенербахче» ведет в серии – 1-0.

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0.

«Панатинаикос» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Атаман такой: "Ну и кто тут батя?"
Всех с началом плей-офф, поболею за Валенсию сегодня, нравятся в этом году очень
Ответ Кирилл Кириченко
Всех с началом плей-офф, поболею за Валенсию сегодня, нравятся в этом году очень
Жальгирис и Валенсия не должны играть в матчах на вылет,просто очередные бегунки(по типу Детройта,Байера или (команды одногодки)
Ответ SuperDima
Жальгирис и Валенсия не должны играть в матчах на вылет,просто очередные бегунки(по типу Детройта,Байера или (команды одногодки)
По твоей логике надо совсем тогда 8 команд оставить и все.
Спорт тем и замечателен, что случаются такие истории как Лестер, Байер, Торонто
Жаль, что накладывается по времени на полуфиналы лиги чемпионов. Придется как-то совмещать, но пропускать плей-офф нельзя в таком плотном сезоне.
Если вдруг кто читает с окко - у одного из комментаторов Оли - Монако микро фонит жёстко. Благо интершум чистый есть можно выбрать, но с комментаторами поинтересней
Ответ Медведь (тот самый)
Если вдруг кто читает с окко - у одного из комментаторов Оли - Монако микро фонит жёстко. Благо интершум чистый есть можно выбрать, но с комментаторами поинтересней
А ды даже у обоих фонит
Удачи зеленым, но увы сегодня треха не летела, плюс 8 с линии промахов как итог - 14
Увы, есть такое слово не фарт, плюс Таракашка, комментатор
Ответ Владимир_1116849756
Увы, есть такое слово не фарт, плюс Таракашка, комментатор
Не фарт в чём ? Им ловить в плове нечего и до сезона не катировались совершенно.
Ответ SuperDima
Не фарт в чём ? Им ловить в плове нечего и до сезона не катировались совершенно.
Дядя, вы игру видели треха не летела, ладно бывает, но 8 штрафных не забить, а забей вот уже -3, и кто не забивал Ули, Гос, Фрациско, Райт, Слива, то есть те у кого процент за 70 по сезону, а насчет светит не светит, они дважды хлопнули Фенер в регулярке, так что посиотрим
Было ощущение, что Валенсия - команда регулярки. Посмотрим, конечно, как дальше матчи сложатся
Материалы по теме
Костас Слукас пропустит серию плей-офф с «Валенсией» из-за травмы колена
27 апреля, 14:08
«Открываю дверь, там сэр Пол Маккартни, и у меня все ладошки в поту». Сергей Кущенко – архитектор золотого ЦСКА
27 апреля, 08:00
Фурнье поздравил Везенкова с MVP, опубликовав фото спящего форварда «Олимпиакоса»
26 апреля, 15:22Фото
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
Рекомендуем