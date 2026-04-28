Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 26 очков Рейнольдса помогли УНИКСу одержать победу над МБА-МАИ, «Зенит» разгромил «Уралмаш»
Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.
«Зенит» (3) одержал уверенную победу над «Уралмашем» (6) и сравнял счет в серии.
26 очков Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу (2) справиться с МБА-МАИ (7) и увеличить преимущество в серии.
Плей-офф
1/4 финала (до 3 побед)
УНИКС ведет в серии – 2-0.
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Зенит с хорошей командной игрой и уверенной победой !
Шаманич под амнистию попал. Видимо Радоньичу доступно пояснили, что показывать характер он будет в другом месте
Там и Бечирович, и Церковный провели ликбез. К лучшему.
Екб достойно очень играют, даже если 1:3 отлетят. Думаю, нужно задуматься о спонсорстве и сделать наконец 5-ю силу в баскетбольной России
Пусть Локомотив освободит место)
Да хрен тебе, без масла)
Зенит с победой!Уралмаш сможет выиграть серию если полетят трёхи, как в первом матче.
Судьи простили Мартюка за откровенно грязный приём
У МБА прогресс, уже не 30, а 20 очков отставания.
По ходу у зенита не особо идёт смена тренера, очень и очень ужасно, в следующем раунде вынесут
Секулич творил откровенную дичь, у Радоньича задача сложнее, состав не он подбирал.
У команды ощутимый регресс под конец сезона. И Шаманича, который хоть и не отличался мотивацией, но был просто из-за потенциала на общем фоне надежен, он потерял.
Предполагаю, что Питер и Казань ждёт лёгкая прогулка. А хотелось бы наоборот. )))
что порох отсырел?
В третьей четверти у Зенита хорошо полетели броски и трюхи в частности, сделали отрыв +16.
