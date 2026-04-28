Кейд Каннингем о шоке от возможного вылета в 1-м раунде: «С учетом уровня нашей игры шока нет»

Кейд Каннингем оценил игру «Пистонс» в серии первого раунда.

Лидер «Детройта » Кейд Каннингем после поражения в четвертом матче серии с «Орландо » (88:94, 1-3) ответил на вопрос, шокирован ли в связи с угрозой вылета в первом раунде от 8-й команды конференции.

«Перед началом я был бы шокирован. Но если учитывать нашу игру... этого недостаточно для побед в НБА . Неудивительно, что мы проигрываем, играя таким образом.

Наши потери? Да, это очень печально. Во многом это моя вина, и я расстроен своей собственной игрой. У меня набралась определенная статистика, но я не делал те вещи, которые умею, полезные вещи для своей команды, результативные действия в быстрых атаках. То, что у меня получается лучше всего», – признался Каннингем.

Каннингем снова стал самым результативным у «Пистонс» с 25 очками, но реализовал лишь 7 из 23 с игры (30,4%). Он также совершил больше потерь (8), чем отдал результативных передач (6).