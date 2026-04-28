26

Кейд Каннингем о шоке от возможного вылета в 1-м раунде: «С учетом уровня нашей игры шока нет»

Кейд Каннингем оценил игру «Пистонс» в серии первого раунда.

Лидер «Детройта» Кейд Каннингем после поражения в четвертом матче серии с «Орландо» (88:94, 1-3) ответил на вопрос, шокирован ли в связи с угрозой вылета в первом раунде от 8-й команды конференции.

«Перед началом я был бы шокирован. Но если учитывать нашу игру... этого недостаточно для побед в НБА. Неудивительно, что мы проигрываем, играя таким образом.

Наши потери? Да, это очень печально. Во многом это моя вина, и я расстроен своей собственной игрой. У меня набралась определенная статистика, но я не делал те вещи, которые умею, полезные вещи для своей команды, результативные действия в быстрых атаках. То, что у меня получается лучше всего», – признался Каннингем.

Каннингем снова стал самым результативным у «Пистонс» с 25 очками, но реализовал лишь 7 из 23 с игры (30,4%). Он также совершил больше потерь (8), чем отдал результативных передач (6).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Омари Санкофа
logoКейд Каннингем
logoНБА плей-офф
logoОрландо
logoДетройт
logoНБА
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зрелый взгляд, толковый малый
После травмы он всё таки, это сказалось
у них мало броскового таланта. защита это очень хорошо но для победы надо попадать в кольцо и в плейофе это приходится делать в некотором отдалении от кольца и часто с сопротивлением
Помнится я в период дедлайна спорил в комментах с болельщиками Детройта, которые утверждали что никакой МПЖ им не нужен, и что у них в атаке все прекрасно. А МПЖ может разрушить командную химию. В итоге плей-офф все показывает наглядно. Пистонс рискуют улететь от первой же команды, которая разбила их пик-н-ролльное нападение. А другие комбинации играть уже просто не хватает таланта в атаке.
Ответ PredatorMax
Не таланта, а ограниченность игроков. Причем я это пишу ещё с декабря, у них и раньше были проблемы со снайперами, а сейчас вообще прекрасно это видно, когда единственную схему прихлопнули
Ответ SergoSSS
Надо было оставлять Бизли, несмотря на все проблемы с законом.
Надо было Портера из Бруклина забирать. Атака бы пошла лучше
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
