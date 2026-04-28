  • Камело Энтони о Джейлене Дюрене: «Ты должен стать следующим великим «большим». Почему бы не выйти и не подтвердить это?»
14

Камело Энтони о Джейлене Дюрене: «Ты должен стать следующим великим «большим». Почему бы не выйти и не подтвердить это?»

Энтони хочет, чтобы Дюрен показал себя.

Член Зала славы Кармело Энтони призвал центрового «Детройта» Джейлена Дюрена доказать свой потенциал.

«Ты должен стать следующим великим «большим». Американским «большим». Ты устраиваешь шоу не только для «Детройта», но и для сборной США. У тебя есть возможность это подтвердить. Почему бы не выйти туда и не сделать это?» – сказал Энтони.

В серии против «Орландо» 22-летний Дюрен выдает в среднем 9,8 очка, 8,3 подбора и 1,8 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
14 комментариев
Мда, по результатам регулярки железно игрок максималки а теперь контракт уровня Коди Зеллера. Нечто подобное произошло с Ривзом в прошлом году.
Мда, по результатам регулярки железно игрок максималки а теперь контракт уровня Коди Зеллера. Нечто подобное произошло с Ривзом в прошлом году.
Да не, не такой прямо максималки. Очень ограниченный центровой, без броска, без должных передач вообще бесполезен. Что в прицепе плей-офф и показывает. Но уж точно не стоит тех денег, которые как Яннис, Эмбиид и Йокич имеют. 30-40 - весь потолок
Да не, не такой прямо максималки. Очень ограниченный центровой, без броска, без должных передач вообще бесполезен. Что в прицепе плей-офф и показывает. Но уж точно не стоит тех денег, которые как Яннис, Эмбиид и Йокич имеют. 30-40 - весь потолок
Он уже побывал на матче всех звёзд. Добротная дабл дабл машина 20+10 стабильно выдавал в регулярке. Как бы за такое точно выдают максималку
Дюрен - классический игрок на контрактном сезоне, будет абсолютный скам, если он получит околомаксимальный контракт
Абсолютно бесполезное полено
Тогда Кейну дайте супермакс. Сколько вижу Дюрена не пойму этого хайпа. Или мне везёт, что он постоянно больше на баян похож как смотрю)
