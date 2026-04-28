Камело Энтони о Джейлене Дюрене: «Ты должен стать следующим великим «большим». Почему бы не выйти и не подтвердить это?»

Энтони хочет, чтобы Дюрен показал себя.

Член Зала славы Кармело Энтони призвал центрового «Детройта » Джейлена Дюрена доказать свой потенциал.

«Ты должен стать следующим великим «большим». Американским «большим». Ты устраиваешь шоу не только для «Детройта», но и для сборной США. У тебя есть возможность это подтвердить. Почему бы не выйти туда и не сделать это?» – сказал Энтони.

В серии против «Орландо» 22-летний Дюрен выдает в среднем 9,8 очка, 8,3 подбора и 1,8 блок-шота.