Кармело Энтони о победе Флэгга в номинации «Лучший новичок»: «Отдаю должное Нико Харрисону»

Кармело Энтони раскритиковали в сети за слова о Нико Харрисоне.

Легенда НБА Кармело Энтони отреагировал на завоевание Купером Флэггом из «Далласом » приза «Лучший новичок» сезона.

После обмена Луки Дончича в «Лейкерс» болельщики техасцев крайне негативно отзывались об экс-генменеджере «Мэверикс» Нико Харрисоне. Даже получение первого номера драфта, несмотря на вероятность в 1,8%, не изменило отношение к управленцу.

«Отдаю должное Нико Харрисону за то, что он это увидел. У него было понимание этого видения. Что бы ни случилось и как бы это ни произошло, но «Даллас» получил компенсацию. Они получили первый номер драфта и новичка, который лидировал в команде по очкам, подборам, передачам и перехватам. Подобное удавалось лишь Майклу Джордану.

Мы говорим об игроке с потенциалом стать лицом лиги. Это Купер Флэгг», – заявил Энтони в эфире NBC.

Энтони был раскритикован в сети за такое мнение. Спортивный ведущий Бен Роджерс даже в шутку предложил лишить экс-форварда журналистской аккредитации.