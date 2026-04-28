Кармело Энтони о победе Флэгга в номинации «Лучший новичок»: «Отдаю должное Нико Харрисону»
Легенда НБА Кармело Энтони отреагировал на завоевание Купером Флэггом из «Далласом» приза «Лучший новичок» сезона.
После обмена Луки Дончича в «Лейкерс» болельщики техасцев крайне негативно отзывались об экс-генменеджере «Мэверикс» Нико Харрисоне. Даже получение первого номера драфта, несмотря на вероятность в 1,8%, не изменило отношение к управленцу.
«Отдаю должное Нико Харрисону за то, что он это увидел. У него было понимание этого видения. Что бы ни случилось и как бы это ни произошло, но «Даллас» получил компенсацию. Они получили первый номер драфта и новичка, который лидировал в команде по очкам, подборам, передачам и перехватам. Подобное удавалось лишь Майклу Джордану.
Мы говорим об игроке с потенциалом стать лицом лиги. Это Купер Флэгг», – заявил Энтони в эфире NBC.
Энтони был раскритикован в сети за такое мнение. Спортивный ведущий Бен Роджерс даже в шутку предложил лишить экс-форварда журналистской аккредитации.
Когда у тебя шанс на первый пик 1.8% и ты его получаешь, то тут точно не заслуга руководства клуба )