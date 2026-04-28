Джоэл Эмбиид об отношениях с руководством «Сиксерс»: «Идет плей-офф, счет 1-3, мы сосредоточены на этом»
Джоэла Эмбиида спросили об отношениях с руководством «Филадельфии».
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время общения с журналистами ответил на вопрос об отношениях с руководством команды.
Ранее сообщалось, что у Эмбиида вопросы по тому, как менеджмент управляет процессами его допуска к матчам. Многолетний лидер «76-х» пропустил старт серии с «Селтикс» (1-3) после операции по удалению аппендикса.
«Мы в плей-офф, счет в серии 1-3, поэтому мы сосредоточены на этом.
Мы стараемся делать все возможное, чтобы я мог вернуться на площадку, но сейчас все внимание в любом случае сосредоточено на плей-офф. Нам необходимо выигрывать в каждом конкретном матче.
«Бостон» – сильная команда, но в истории плей-офф НБА бывали случаи возвращения с 1-3», – поделился Эмбиид.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дерека Боднера
6 комментариев
он еще и чем то недоволен... :-)
Его и Джорджа надо скидывать. Процесс окончился пшиком.
За Джорджа еще придется доплачивать, чтобы его куда то приютить.
А то есть за эмбида кто-то в лиге с радостью выложит активы?)
