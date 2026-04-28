  • Джоэл Эмбиид об отношениях с руководством «Сиксерс»: «Идет плей-офф, счет 1-3, мы сосредоточены на этом»
6

Джоэла Эмбиида спросили об отношениях с руководством «Филадельфии».

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид во время общения с журналистами ответил на вопрос об отношениях с руководством команды.

Ранее сообщалось, что у Эмбиида вопросы по тому, как менеджмент управляет процессами его допуска к матчам. Многолетний лидер «76-х» пропустил старт серии с «Селтикс» (1-3) после операции по удалению аппендикса. 

«Мы в плей-офф, счет в серии 1-3, поэтому мы сосредоточены на этом.

Мы стараемся делать все возможное, чтобы я мог вернуться на площадку, но сейчас все внимание в любом случае сосредоточено на плей-офф. Нам необходимо выигрывать в каждом конкретном матче.

«Бостон» – сильная команда, но в истории плей-офф НБА бывали случаи возвращения с 1-3», – поделился Эмбиид.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дерека Боднера
он еще и чем то недоволен... :-)
Его и Джорджа надо скидывать. Процесс окончился пшиком.
Ответ vladism
За Джорджа еще придется доплачивать, чтобы его куда то приютить.
Ответ Алексей Мишин
А то есть за эмбида кто-то в лиге с радостью выложит активы?)
