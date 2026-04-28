Никола Йокич отдал мяч игроку «Миннесоты», а затем попытался вырвать его обратно

Йокич принял странное решение в концовке.

Исход пятой игры между «Денвером » и «Миннесотой» был ясен до истечения времени.

За 20 секунд до конца центровой «Наггетс» Никола Йокич передал мяч форварду «Вулвс» Йоану Беранже, а затем попытался вырвать его обратно.

Комментаторы предположили, что таким образом Йокич хотел избежать потери.

Сам центровой после игры отказался комментировать этот момент.

«Следующий вопрос», – сказал Йокич, улыбаясь.