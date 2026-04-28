Никола Йокич отдал мяч игроку «Миннесоты», а затем попытался вырвать его обратно
Йокич принял странное решение в концовке.
Исход пятой игры между «Денвером» и «Миннесотой» был ясен до истечения времени.
За 20 секунд до конца центровой «Наггетс» Никола Йокич передал мяч форварду «Вулвс» Йоану Беранже, а затем попытался вырвать его обратно.
Комментаторы предположили, что таким образом Йокич хотел избежать потери.
Сам центровой после игры отказался комментировать этот момент.
«Следующий вопрос», – сказал Йокич, улыбаясь.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Да просто передумал. Я, вон. тоже - зашел в Пятерочку за кефиром. а купил пива.
Йокич почти также, хотел быть крутым мужиком в последних матчах, в итоге пошёл в Пятерочку за пивом
Он хотел, чтобы владение перешло Миннесоте и сбросился счётчик атаки. Тут же перехват и Йокич держит мяч до конца матча, чтобы Миннесота точно не забила.
Перехват хотел нашакалить)
Чтоб экспертов спортса ввести в заблуждение касательно его уровня защиты ???
по итогу игры у него ноль перехватов в статистике а видать хотел хотя бы один https://www.sports.ru/basketball/match/denver-nuggets-vs-minnesota-timberwolves/#online
Крутой, на 19-тилетнем пацане свои обиды за прошлый матч выказывать.
Зато в последней атаке зашакалил подбор)
