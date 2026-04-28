Шэмс Чарания: «Рокетс» готовятся провести пятый матч без Дюрэнта»

Инсайдер рассказал о состоянии Дюрэнта перед 5-м матчем серии с «Лейкерс2.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт с высокой вероятностью пропустит пятый матч серии с «Лейкерс» (1-3).

Дюрэнт пропустил первую игру из-за ушиба колена, а третью и четвертую – в результате растяжения голеностопа и ушиба кости. 

«Насколько могу судить, «Рокетс» готовятся играть без Кевина и в следующей игре. Команда выставляла на площадку молодое ядро: Рид Шеппард, Амен Томпсон, Альперен Шенгюн, Джабари Смит-младший. Вместе они отыграли 61 минуту в этом плей-офф, и за это время набрали на 31 очко больше, чем «Лейкерс». Поэтому, как мне кажется, «Рокетс» будут полагаться на этот молодой костяк ​​и в дальнейшем», – заявил Чарания.

Журналист добавил, что по ходу сезона Дюрэнт пропускал около двух недель, когда получал растяжение связок голеностопа и ушиб кости.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Шоу Пэта Макафи
Четвером выйдут играть?)))
Копит силы на седьмую игру
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Копит силы на седьмую игру
думаешь 5 игру рокется заберёт?
Ответ Джонни1988
думаешь 5 игру рокется заберёт?
Всё может быть. Одному Леброну сложно тащить на себе всю серию
Леброну и ко пора делать невозможное, по мнению всех экспертов перед этой серией, и закрывать её на домашней площадке в след игре
Дюрант видимо уже решил снова перейти в другую команду
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер: «Следил за серией «Лейкерс» – «Рокетс» и продолжу это делать»
28 апреля, 06:47
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
28 апреля, 05:11
Остин Ривз может сыграть в пятом матче серии с «Хьюстоном»
27 апреля, 18:26
Кендрик Перкинс: «В «Хьюстоне» полная неразбериха. В раздевалке есть разрыв между Дюрэнтом и молодыми игроками»
27 апреля, 17:00
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
Рекомендуем