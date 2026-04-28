Шэмс Чарания: «Рокетс» готовятся провести пятый матч без Дюрэнта»

Инсайдер рассказал о состоянии Дюрэнта перед 5-м матчем серии с «Лейкерс2.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт с высокой вероятностью пропустит пятый матч серии с «Лейкерс» (1-3).

Дюрэнт пропустил первую игру из-за ушиба колена, а третью и четвертую – в результате растяжения голеностопа и ушиба кости.

«Насколько могу судить, «Рокетс» готовятся играть без Кевина и в следующей игре. Команда выставляла на площадку молодое ядро: Рид Шеппард, Амен Томпсон, Альперен Шенгюн, Джабари Смит-младший. Вместе они отыграли 61 минуту в этом плей-офф, и за это время набрали на 31 очко больше, чем «Лейкерс». Поэтому, как мне кажется, «Рокетс» будут полагаться на этот молодой костяк ​​и в дальнейшем», – заявил Чарания.

Журналист добавил, что по ходу сезона Дюрэнт пропускал около двух недель, когда получал растяжение связок голеностопа и ушиб кости.