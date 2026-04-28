  • Джейден Макдэниэлс о гостевых матчах: «Все меня ненавидят, вся ненависть направлена на меня. Я это обожаю»


Джейден Макдэниэлс о гостевых матчах: «Все меня ненавидят, вся ненависть направлена на меня. Я это обожаю»

Макдэниэлсу нравится ненависть болельщиков соперников.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс признал, что ему нравится находиться в центре внимания болельщиков «Денвера».

«Мне нравится эта атмосфера. Все меня ненавидят, вся ненависть направлена на меня. Я это обожаю. Мне все равно, я этим подзаряжаюсь. Сегодня мы в итоге проиграли, но в следующем матче победим», – сказал Макдэниэлс.

«Вулвс» уступили в пятой игре, но все еще ведут в серии (3-2). Шестой матч пройдет в Миннеаполисе 30 апреля.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джейдена Макдэниэлса
Самоуверенно, но победить и вправду могут, не выглядит Денвер гегемоном в этой серии, даже с учетом травм энта и донтэ
Ответ Влад Грищенко
Самоуверенно, но победить и вправду могут, не выглядит Денвер гегемоном в этой серии, даже с учетом травм энта и донтэ
Думаю всё же если не возьмет шестой матч (могут конечно, это всё же НБА) то вероятно проиграют (хотя 2 года назад как раз в Денвере седьмой взяли)
