Джейден Макдэниэлс о гостевых матчах: «Все меня ненавидят, вся ненависть направлена на меня. Я это обожаю»

Макдэниэлсу нравится ненависть болельщиков соперников.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс признал, что ему нравится находиться в центре внимания болельщиков «Денвера».

«Мне нравится эта атмосфера. Все меня ненавидят, вся ненависть направлена на меня. Я это обожаю. Мне все равно, я этим подзаряжаюсь. Сегодня мы в итоге проиграли, но в следующем матче победим», – сказал Макдэниэлс.

«Вулвс» уступили в пятой игре, но все еще ведут в серии (3-2). Шестой матч пройдет в Миннеаполисе 30 апреля.