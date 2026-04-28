  Диллон Брукс: «Нам предрекали, что мы станем посмешищем, командой-неудачником. Мы доказали обратное, и только потому, что у нас есть сердце»
Диллон Брукс: «Нам предрекали, что мы станем посмешищем, командой-неудачником. Мы доказали обратное, и только потому, что у нас есть сердце»

Брукс оценил культуру, которую удалось построить в «Финиксе».

Форвард «Финикса» Диллон Брукс считает, что команда доказала скептикам свою состоятельность, несмотря на вылет в первом раунде от «Оклахомы» (0-4).

«Нам предрекали, что мы станем посмешищем, командой-неудачником Мы доказали обратное, и только потому, что у нас есть сердце. Мы сплотились, играли друг за друга и верили друг в друга. И хотя обидно проиграть в плей-офф всухую отличной команде, это не перечеркивает наш сезон и то, что мы здесь строим», – сказал форвард.

Брукс также отметил роль главного тренера Джордана Отта который помог создать в «Санс» соревновательную культуру.

Многие предсказывали «Финиксу» очередное непопадание в плей-офф, но команда одержала на девять побед больше, чем в прошлом сезоне, и завершила регулярный чемпионат с результатом 45-37.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Марка, Гилеспи и Гудвина, интересно получится ли продлить. Причем Марк вылетел в самый нужный момент 🤷
всё таки Пелинка всё знал заранее ))
Ещё все знают, что Эйтон после контрактного года в тыкву превращается)
я бы Букера обменял бы с его контрактом,пока хоть чего он стоит,а то в Брэдли Била превращается....
Я люблю Бука,но 75 в год это прям ту матч. Трёх цепных псов бруксов можно на эти деньги)
Шэй Гилджес-Александер о Диллоне Бруксе: «Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. У него была чертовски хорошая серия, я горжусь им»
28 апреля, 06:54
Девин Букер о штрафе и отмененном техническом: «Я понял это так: ты прав, но говорить по этому поводу тебе нельзя»
26 апреля, 11:51
«Заявления были основаны на лжи». Суд отклонил иск бывшего сотрудника «Санз» к клубу
25 апреля, 13:23
