Диллон Брукс: «Нам предрекали, что мы станем посмешищем, командой-неудачником. Мы доказали обратное, и только потому, что у нас есть сердце»

Брукс оценил культуру, которую удалось построить в «Финиксе».

Форвард «Финикса » Диллон Брукс считает, что команда доказала скептикам свою состоятельность, несмотря на вылет в первом раунде от «Оклахомы» (0-4).

«Нам предрекали, что мы станем посмешищем, командой-неудачником Мы доказали обратное, и только потому, что у нас есть сердце. Мы сплотились, играли друг за друга и верили друг в друга. И хотя обидно проиграть в плей-офф всухую отличной команде, это не перечеркивает наш сезон и то, что мы здесь строим», – сказал форвард.

Брукс также отметил роль главного тренера Джордана Отта который помог создать в «Санс» соревновательную культуру.

Многие предсказывали «Финиксу» очередное непопадание в плей-офф, но команда одержала на девять побед больше, чем в прошлом сезоне, и завершила регулярный чемпионат с результатом 45-37.