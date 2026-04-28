«Наггетс» готовятся провести 6-й матч с «Вулвз» без Аарона Гордона и Пейтона Уотсона

«Денвер» готовится к ключевому матчу сезона без двух важных игроков .

Атакующий защитник Пейтон Уотсон и форвард Аарон Гордон рискуют пропустить шестой матч серии «Денвер» – «Миннесота».

По словам главного тренера «Наггетс» Дэвида Адельмана, он «понятия не имеет», смогут ли Уотсон и Гордон помочь команде в выездной встрече в четверг, которая в случае поражения станет для команды последней в сезоне.

У Уотсона проблемы с мышцей задней поверхности бедра, у Гордона – с икроножной мышцей. «Денвер» будет готовиться к следующей игре исходя из того, что важные игроки ротации окажутся в лазарете.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Энтони Слэйтера
Похоже, Денвер станет первой командой в истории НБА, которая проведёт 4 подряд серии плейофф из 7 матчей.
Мужики понадобятся здоровыми, если дальше пройдем. А если не пройдем- то и поломанный Аарон не поможет
Ответ Николай Йокич MVP
А с чего ты взял, что они будут здоровые в следующем раунде? Гордон за год в инвалида превратился, а Пейтон так старался в контрактный год, что надорвался. Лучше уж здоровый Джонс пускай бегает, вон как сегодня отжёг
Да на бумаге все равно фавориты без Ааронов. Так как два лучших игрока в текущих составах — из Денвера
Зато в концовке регулярки хорошо убивались.
Уотсон вряд ли выйдет, пока не полностью здоров. У него контрактный год и его агент - Рич Пол.
