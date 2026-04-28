«Наггетс» готовятся провести 6-й матч с «Вулвз» без Аарона Гордона и Пейтона Уотсона

«Денвер» готовится к ключевому матчу сезона без двух важных игроков .

Атакующий защитник Пейтон Уотсон и форвард Аарон Гордон рискуют пропустить шестой матч серии «Денвер» – «Миннесота ».

По словам главного тренера «Наггетс» Дэвида Адельмана, он «понятия не имеет», смогут ли Уотсон и Гордон помочь команде в выездной встрече в четверг, которая в случае поражения станет для команды последней в сезоне.

У Уотсона проблемы с мышцей задней поверхности бедра, у Гордона – с икроножной мышцей. «Денвер » будет готовиться к следующей игре исходя из того, что важные игроки ротации окажутся в лазарете.