Шэй Гилджес-Александер о Диллоне Бруксе: «Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. У него была чертовски хорошая серия, я горжусь им»
Гилджес-Александер высказал свое мнение о Бруксе.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своим мнением о форварде «Финикса» Диллоне Бруксе.
«Отличный парень, что бы о нем ни говорили. Когда узнаешь его поближе – он действительно хороший человек. Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. Я отлично знаю, кто такой Диллон. У него была чертовски хорошая серия. Пусть продолжает становиться лучше, я горжусь им», – сказал защитник.
Гилджес-Александер и Брукс вместе выступают за национальную сборную Канады.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Да мне вообще всегда нравится трансляции смотреть до конца (особенно в плей-офф) - на все эти обнимашки и пожелания друг-другу. Это просто спорт, жизнь на этом не заканчивается в конце концов. Вот бы многие местные хейтеры это поняли. Но, боюсь, это утопия. К сожалению 🙄