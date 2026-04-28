  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шэй Гилджес-Александер о Диллоне Бруксе: «Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. У него была чертовски хорошая серия, я горжусь им»
5

Гилджес-Александер высказал свое мнение о Бруксе.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своим мнением о форварде «Финикса» Диллоне Бруксе.

«Отличный парень, что бы о нем ни говорили. Когда узнаешь его поближе – он действительно хороший человек. Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. Я отлично знаю, кто такой Диллон. У него была чертовски хорошая серия. Пусть продолжает становиться лучше, я горжусь им», – сказал защитник.

Гилджес-Александер и Брукс вместе выступают за национальную сборную Канады.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Шэя Гилджес-Александера
logoДиллон Брукс
logoНБА
logoФиникс
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoШэй Гилджес-Александер
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В конце матча на них (да и не только на них) приятно было смотреть. Играя за разные команды - непримиримые соперники на площадке, играя за одну команду - товарищи-партнёры. Да и просто обычные люди, со всеми их минусами и плюсами.

Да мне вообще всегда нравится трансляции смотреть до конца (особенно в плей-офф) - на все эти обнимашки и пожелания друг-другу. Это просто спорт, жизнь на этом не заканчивается в конце концов. Вот бы многие местные хейтеры это поняли. Но, боюсь, это утопия. К сожалению 🙄
Как там говорят канадцы "Расслабься кореш")
Ответ Ballboy13
Я тебе не кореш друг
Просто вы оба канадцы, поэтому Брукс вёл себя по-человечески)
Ответ Sergio19882007
и Дорт с ними)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диллон Брукс о 42 очках ШГА: «Прихвачу его в четвертом матче»
26 апреля, 07:16
Шэй Гилджес-Александер: «Брукс делает игру энергичной, очень весело, обожаю играть против него»
23 апреля, 08:57Видео
Диллон Брукс: «Не понимаю, почему все эти падения, нырки, размахивания конечностями разрешены в плей-офф»
23 апреля, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. Плей-офф. Бросок Хэйс-Дэвиса под сирену принес «Панатинаикосу» победу над «Валенсией» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у «Жальгириса»
вчера, 21:11
НБА. Первый раунд плей-офф. «Миннесота» примет «Денвер», «Филадельфия» сыграет с «Бостоном» в шестых матчах серий
вчера, 21:04
Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»
вчера, 20:55
Рэджон Рондо: «Знаю, что уже сейчас способен стать главным тренером в НБА»
вчера, 20:19
Стивен Эй Смит – Грину: «Соперники годами отходили от тебя и провоцировали на бросок, но ты не попадал. Это не вина Керра»
вчера, 19:50
Спортивный директор «Самары»: «Мы не подавали заявку на следующий сезон. Финансовых гарантий у нас нет»
вчера, 19:32
Кендрик Перкинс: «Я говорил, что «Рокетс» – самая глупая команда в этом плей-офф, но «Лейкерс» идут сразу за ними»
вчера, 19:04
Мэтью Ишбиа: «Девин Букер останется в «Финиксе» и приведет нас к чемпионству»
вчера, 18:44
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
вчера, 18:19
«Атланта» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Куином Снайдером
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Манучар Маркоишвили: «Мы позволили «Олимпиакосу» делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»
вчера, 21:14
Чарльз Баркли: «Леброн выматывается. Чем дольше серия, тем ниже его эффективность»
вчера, 20:37
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» разгромил «Задар»
вчера, 19:54
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» разобрался с «Нанси»
вчера, 19:54Live
Майк Джеймс получил удаление во втором матче с «Олимпиакосом» за споры с арбитрами
вчера, 19:18
Единая молодежная лига ВТБ. «Финал четырех». «Зенит-М» победил «СШОР-Локомотив-Кубань», «МБА-МАИ-Юниор» выиграл у «ЦСКА-Юниор»
вчера, 18:25
Илона Корстин: «Самоотдаче молодежи на «Финале четырех» может позавидовать основной чемпионат»
вчера, 17:29
«Лейкерс» перенесут фарм-команду в Палм-Спрингс и переименуют ее в «Коачелла Вэлли Лейкерс»
вчера, 17:15
Президент «Бурка» выразил сомнения относительно участия команды в Евролиге
вчера, 16:52
Дарран Хиллиард признан MVP финала Кубка ФИБА-Европа
вчера, 16:05Фото
Рекомендуем