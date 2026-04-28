Шэй Гилджес-Александер о Диллоне Бруксе: «Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. У него была чертовски хорошая серия, я горжусь им»

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер поделился своим мнением о форварде «Финикса » Диллоне Бруксе .

«Отличный парень, что бы о нем ни говорили. Когда узнаешь его поближе – он действительно хороший человек. Вся эта «злодейская» тема меня не волнует. Я отлично знаю, кто такой Диллон. У него была чертовски хорошая серия. Пусть продолжает становиться лучше, я горжусь им», – сказал защитник.

Гилджес-Александер и Брукс вместе выступают за национальную сборную Канады.