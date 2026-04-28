Шэй Гилджес-Александер: «Следил за серией «Лейкерс» – «Рокетс» и продолжу это делать»
Шэй Гилджес-Александер готовился ко второму раунду по ходу первого.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил, что внимательно следит за серией «Лейкерс» – «Хьюстон» (3-1), в которой определится соперник действующих чемпионов по второму раунду плей-офф.
«Я смотрел все сыгранные матчи серии «Лейкерс» и «Хьюстона», и продолжу это делать. Буду следить за обеими командами, оценивать их сильные и слабые стороны.
Мы представляем одну конференцию и уже неоднократно встречались с ними в этом году. Знаем, какой будет игра во втором раунде», – заявил Гилджес-Александер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
