Шэй Гилджес-Александер: «Следил за серией «Лейкерс» – «Рокетс» и продолжу это делать»

Шэй Гилджес-Александер готовился ко второму раунду по ходу первого.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер заявил, что внимательно следит за серией «Лейкерс » – «Хьюстон » (3-1), в которой определится соперник действующих чемпионов по второму раунду плей-офф.

«Я смотрел все сыгранные матчи серии «Лейкерс» и «Хьюстона», и продолжу это делать. Буду следить за обеими командами, оценивать их сильные и слабые стороны.

Мы представляем одну конференцию и уже неоднократно встречались с ними в этом году. Знаем, какой будет игра во втором раунде», – заявил Гилджес-Александер.