Джейлен Дюрен о 1-3 в серии с «Орландо»: «Все еще считаю, что мы лучше их во всех отношениях»

Джейлен Дюрен считает, что «Детройт» лучше «Орландо», несмотря на 1-3 в серии.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен отреагировал на третье поражение в серии с 8-й командой Востока «Орландо» (88:94, 1-3).

«Слишком много потерь [«Мэджик» набрали 23 очка после 20 потерь «Пистонс»]. Они набирают очки из-за наших ошибок. Всю серию мы сами себе вредили. Нам нужно это исправить.

Я все еще считаю, что мы лучшая команда [в сравнении с «Орландо»], во всех отношениях. Но нам просто нужно... мы больше не можем сами закапывать себя в яму. Тогда мы сможем бороться сами с собой, с этой командой, с судьями. Нам просто нужно играть лучше», – заявил Дюрен.