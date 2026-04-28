Джейлен Дюрен о 1-3 в серии с «Орландо»: «Все еще считаю, что мы лучше их во всех отношениях»
Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен отреагировал на третье поражение в серии с 8-й командой Востока «Орландо» (88:94, 1-3).
«Слишком много потерь [«Мэджик» набрали 23 очка после 20 потерь «Пистонс»]. Они набирают очки из-за наших ошибок. Всю серию мы сами себе вредили. Нам нужно это исправить.
Я все еще считаю, что мы лучшая команда [в сравнении с «Орландо»], во всех отношениях. Но нам просто нужно... мы больше не можем сами закапывать себя в яму. Тогда мы сможем бороться сами с собой, с этой командой, с судьями. Нам просто нужно играть лучше», – заявил Дюрен.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Тбилиси лучше чем Ереван.
- Чем?
- Чем Ереван.
Формат «мы лучше во всех отношениях» обычно приводит к рыбной ловле, тк зачем мне работать над ошибками, я же и так лучше
В итоге зависимый игрок от которого мало что зависит. За 4 матча ни одного дабл-дабла, максимум 12 очков за матч... это вам не это