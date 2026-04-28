12

Джейлен Дюрен о 1-3 в серии с «Орландо»: «Все еще считаю, что мы лучше их во всех отношениях»

Джейлен Дюрен считает, что «Детройт» лучше «Орландо», несмотря на 1-3 в серии.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен отреагировал на третье поражение в серии с 8-й командой Востока «Орландо» (88:94, 1-3).

«Слишком много потерь [«Мэджик» набрали 23 очка после 20 потерь «Пистонс»]. Они набирают очки из-за наших ошибок. Всю серию мы сами себе вредили. Нам нужно это исправить.

Я все еще считаю, что мы лучшая команда [в сравнении с «Орландо»], во всех отношениях. Но нам просто нужно... мы больше не можем сами закапывать себя в яму. Тогда мы сможем бороться сами с собой, с этой командой, с судьями. Нам просто нужно играть лучше», – заявил Дюрен.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoОрландо
logoДетройт
logoДжейлен Дюрен
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чувак, то что вы проигрываете в серии как раз означает что они лучше а вы хуже , счет на табло
Напомнило советский анекдот про Армянское радио:
- Тбилиси лучше чем Ереван.
- Чем?
- Чем Ереван.
Я все еще считаю, что я лучший игрок у нас в фитнесе. Просто забиваю меньше, чем остальные. Прыгаю ниже, медленнее бегаю. Тяжело играть из ямы. Нужно вылезти и играть лучше.
Странное заявление, Дюрену просто надо сказать, что все еще в серии не закончено и ему надо добавить
Формат «мы лучше во всех отношениях» обычно приводит к рыбной ловле, тк зачем мне работать над ошибками, я же и так лучше
Больше всего сомнений было по Дюрену, ещё и на осг позвали
В итоге зависимый игрок от которого мало что зависит. За 4 матча ни одного дабл-дабла, максимум 12 очков за матч... это вам не это
Я кстати считаю, что я богаче Абрамовича, хотя цифрами этого и не подтвердить…
Ответ TryHarden13
Смотря в чем оценивать богатство, по человеским качествам возможно ты и вправду богаче)
Ответ Влад Грищенко
Спасибо, вот щас приятно было 😊
Смешно что это говорит проваливающий серию в хлам Дюрен... Чувак от которого ждут доминации на обеих сторонах площадки, по сути является якорем, на минутах Стюарта Детройт сильнее.
Может нужно сменить девушку, Картер сменил, как заиграл сразу)))
