Кристиан Браун указал на Джейдена Макдэниэлса после данка и получил технический

Брауну выписали технический фол после данка.

В одном из моментов пятого матча против «Миннесоты» защитник «Денвера» Кристиан Браун забросил сверху с сопротивлением форварда «Вулвс» Джейдена Макдэниэлса .

После броска Браун стал указывать на своего соперника, за что судьи выписали игроку «Наггетс» техническое замечание.

Матч закончился победой «Денвера » – 125:113. На счету Брауна 9 очков, 3 передачи и 3 перехвата, в активе Макдэниэлса 13 очков и 3 подбора.