Кристиан Браун указал на Джейдена Макдэниэлса после данка и получил технический
Брауну выписали технический фол после данка.
В одном из моментов пятого матча против «Миннесоты» защитник «Денвера» Кристиан Браун забросил сверху с сопротивлением форварда «Вулвс» Джейдена Макдэниэлса.
После броска Браун стал указывать на своего соперника, за что судьи выписали игроку «Наггетс» техническое замечание.
Матч закончился победой «Денвера» – 125:113. На счету Брауна 9 очков, 3 передачи и 3 перехвата, в активе Макдэниэлса 13 очков и 3 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Денвер плох в защите против Мини.
И со здоровым Энтом и Донте, они бы снова проиграли.