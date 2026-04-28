Видео
5

Кристиан Браун указал на Джейдена Макдэниэлса после данка и получил технический

Брауну выписали технический фол после данка.

В одном из моментов пятого матча против «Миннесоты» защитник «Денвера» Кристиан Браун забросил сверху с сопротивлением форварда «Вулвс» Джейдена Макдэниэлса.

После броска Браун стал указывать на своего соперника, за что судьи выписали игроку «Наггетс» техническое замечание.

Матч закончился победой «Денвера» – 125:113. На счету Брауна 9 очков, 3 передачи и 3 перехвата, в активе Макдэниэлса 13 очков и 3 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
logoДенвер
logoКристиан Браун
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoДжейден Макдэниэлс
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно, мне мама тоже в детстве говорила, что на людей пальцем некрасиво показывать
Не рановата ли распальцовка? С другой стороны Макдэниэлс на3.14здел и на большее
Ответ Дмитрий Титов
Все правильно он на3.14здел.
Денвер плох в защите против Мини.
И со здоровым Энтом и Донте, они бы снова проиграли.
Там еще надо было фол Брауну на Гобере давать - подленько его стопорил.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем