Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
В пятой игре серии против «Миннесоты» звездный центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 23-й трипл-дабл за карьеру в плей-офф.
Проведя на паркете 38 минут, Йокич набрал 27 очков, 12 подборов и 16 передач при 3 потерях. Трехкратный MVP реализовал 9 из 15 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 8 из 10 штрафных.
«Наггетс» обыграли «Тимбервулвс», ослабленных потерями Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, со счетом 125:113 и сократили отставание в серии (2-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Знаю что Минька без Энта и Донтэ.
Возник вопрос: так Колю же деклассировал Гобер по легенде? А он вполне себе в строю, и у Коли хороший процент, 16 передач на 3 потери, тоько что трёха подкачала.
Так может дело было не в бобине? В смысле не в доминации Гобера над Йокичем? Может ключевым моментом были прикрытые наглухо маленькие? И Йокич бросал много, и сетовал что не попадает, и поэтому не сдваиваются.
Что впрочем не отменяет того, что Минька в целом очень достойная команда и по логике соббытий должна была проходить дальше.
И напоследок я настаиваю, что очень-очень не хватает Наггетс Пейтона Уотсона.