Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета

Йокич помог «Денверу» обыграть «Миннесоту», оформив трипл-дабл.

В пятой игре серии против «Миннесоты» звездный центровой «Денвера» Никола Йокич оформил 23-й трипл-дабл за карьеру в плей-офф.

Проведя на паркете 38 минут, Йокич набрал 27 очков, 12 подборов и 16 передач при 3 потерях. Трехкратный MVP реализовал 9 из 15 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 8 из 10 штрафных.

«Наггетс» обыграли «Тимбервулвс», ослабленных потерями Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, со счетом 125:113 и сократили отставание в серии (2-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Теперь у него и Уэстбрука по 222 трипла за карьеру ( плей-офф и регулярка)
Сегодня был неплох, но смысл бело бегать 38 минут? После третьей четверти надо было сажать отдыхать и готовится к выездной рубиловке
Ответ Николай Йокич MVP
Ну там всё-таки два дня отдыха, а не один, так что вроде восстановится
Йокич проводит слабый плей-офф. Пока разочаровывает
Ответ Микеле Торо
Достал уже своими трипл-даблами! :)
Игру не смотрел, работа не позволила.
Знаю что Минька без Энта и Донтэ.
Возник вопрос: так Колю же деклассировал Гобер по легенде? А он вполне себе в строю, и у Коли хороший процент, 16 передач на 3 потери, тоько что трёха подкачала.
Так может дело было не в бобине? В смысле не в доминации Гобера над Йокичем? Может ключевым моментом были прикрытые наглухо маленькие? И Йокич бросал много, и сетовал что не попадает, и поэтому не сдваиваются.
Что впрочем не отменяет того, что Минька в целом очень достойная команда и по логике соббытий должна была проходить дальше.

И напоследок я настаиваю, что очень-очень не хватает Наггетс Пейтона Уотсона.
