Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета

Йокич помог «Денверу» обыграть «Миннесоту», оформив трипл-дабл.

В пятой игре серии против «Миннесоты» звездный центровой «Денвера » Никола Йокич оформил 23-й трипл-дабл за карьеру в плей-офф.

Проведя на паркете 38 минут, Йокич набрал 27 очков, 12 подборов и 16 передач при 3 потерях. Трехкратный MVP реализовал 9 из 15 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 8 из 10 штрафных.

«Наггетс» обыграли «Тимбервулвс», ослабленных потерями Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо, со счетом 125:113 и сократили отставание в серии (2-3).