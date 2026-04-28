  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
21

Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА

Фил Джексон предложил, как сделать баскетбол НБА лучше.

Легендарный тренер Фил Джексон в понедельник опубликовал первое сообщение в соцсети Х за более чем год. В своем посте член Зала славы отреагировал на комментарии главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра о возможном упразднении трехочковой линии в НБА для улучшения качества игры.

Джексон написал, что годами предлагает лиге другое решение по этому поводу. 80-летний экс-тренер «Чикаго» и «Лейкерс» считает, что необходимо выровнять дугу в углах площадки и сделать ее равноудаленной от корзины по всей длине.

«15 лет я прошу комитет по правилам НБА расширить площадку. Трехочковая линия в углу отодвигается на 7,24 метра, как и по центру», – написал Джен-мастер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Фила Джексона
logoФил Джексон
logoНБА
logoСтив Керр
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
хм, нужно убрать треху в углу. Дуга будет уходить в аут, а из угла будут набирать только по 2.
Тогда все 30 команд будут играть зону в каждом владении, углы вымрут и мы вернемся в 90-ые.

Идея Фила поинтереснее, хотя больше площадка = еще больше беготни = еще больше травм.
Это изобрели еще в советских школах, случайно 😅😂
А мне кажется, интересная идея. Больше пространства для проходов, дуга по бокам дальше, соответственно в итоге будет меньше трёшек. А то постоянное пуляние уже достало.
Один из аспектов успешности угловых трешек психологический: в любой другой точке на паркете у тебя есть множество шансов передумать, что же ты хочешь сделать дальше (180 градусов проблем), а в углу, кроме как бросать, мало что можно затеять (целых 90 градусов поля зрения тебе неинтересны). Это как быть припертым к стене - ты по другому относишься к таймингу получения мяча, сгибания коленей, волны энергии от ног к плечевому поясу. Исключительно снайперский момент, где меньше визуально-когнитивной нагрузки - придется только бросать
Всё сложнее :) У многих игроков кстати процент из одного угла сильно отличается. У Такера вообще было 40% из одного и 20% из другого.
еще с детства не понимал почему угловые трешки ближе периметрных - понятно что школьные залы в большинстве своем не позволяют даже такие углы делать - во всех школьных залах где я играл трехочковая линия упиралась в аут причем на очень ранней стадии
мне кажется после того как Фил выдал контракт Ноа в Никс, и задрафтовал Нтиликину, он тогда с ума и сошел
Думаю, с умом у него было все в порядке. Просто он тогда работал дистанционно, живя в Лос-Анджелесе. Это сказалось на результатах.
Фил вроде "Джини-мастер", а не "Джен-мастер"
Вроде логично , но тогда бегать придется больше а сейчас и так травматов вагон и большая телеге
Обычно травмируются не при беге, а при прыжке и приземлении)
Ахиллы это часто травма от рывка, ускорения, смены направления.
А что изменится? Ширина в нападении на пользу атаки всегда. Бегать действительно придется больше, в защите в первую очередь. Процент попадания из угла не сильно просядет. Сейчас углы - это точки с самым высоким процентом реализации. Но не только из-за расстояния, а ещё из-за того, что чаще открытые броски после скидок. И скидки часто идут от кольца, а не сбоку, это тоже положительно влияет на процент реализации
Быстро адаптируются игроки и попадать будут также чем сейчас - а защищать придется больше пространства. Уже такое проходили - когда дугу отдаляли - станет еще хуже...
Метры????????? Не футы, дюймы или футбольные поля?????????
Еще кольцо можно пошире, вчетвером бегать и пробежки отменить к керам.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
