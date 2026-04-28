Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА

Фил Джексон предложил, как сделать баскетбол НБА лучше.

Легендарный тренер Фил Джексон в понедельник опубликовал первое сообщение в соцсети Х за более чем год. В своем посте член Зала славы отреагировал на комментарии главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра о возможном упразднении трехочковой линии в НБА для улучшения качества игры.

Джексон написал, что годами предлагает лиге другое решение по этому поводу. 80-летний экс-тренер «Чикаго» и «Лейкерс» считает, что необходимо выровнять дугу в углах площадки и сделать ее равноудаленной от корзины по всей длине.

«15 лет я прошу комитет по правилам НБА расширить площадку. Трехочковая линия в углу отодвигается на 7,24 метра, как и по центру», – написал Джен-мастер.