Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ

Вагнеру предстоит МРТ после повреждения икроножной мышцы.

Форвард «Орландо » Франц Вагнер покинул площадку победного четвертого матча против «Детройта» за 1,5 минуты до конца третьей четверти и не вернулся в игру из-за болей в правой икре.

Позже Вагнер сообщил журналистам, что завтра ему сделают МРТ.

За серию против «Пистонс» 24-летний баскетболист набирает в среднем 16,8 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи.

В регулярке Вагнер пропустил 48 матчей из-за рецидивирующей травмы голеностопа.