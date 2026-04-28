Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ

Вагнеру предстоит МРТ после повреждения икроножной мышцы.

Форвард «Орландо» Франц Вагнер покинул площадку победного четвертого матча против «Детройта» за 1,5 минуты до конца третьей четверти и не вернулся в игру из-за болей в правой икре. 

Позже Вагнер сообщил журналистам, что завтра ему сделают МРТ. 

За серию против «Пистонс» 24-летний баскетболист набирает в среднем 16,8 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи.

В регулярке Вагнер пропустил 48 матчей из-за рецидивирующей травмы голеностопа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Без него опять всё рассыпется.
У Детройта появляется шанс вытащить серию с 1-3
