Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
Форвард «Орландо» Франц Вагнер покинул площадку победного четвертого матча против «Детройта» за 1,5 минуты до конца третьей четверти и не вернулся в игру из-за болей в правой икре.
Позже Вагнер сообщил журналистам, что завтра ему сделают МРТ.
За серию против «Пистонс» 24-летний баскетболист набирает в среднем 16,8 очка, 5,5 подбора и 3,5 передачи.
В регулярке Вагнер пропустил 48 матчей из-за рецидивирующей травмы голеностопа.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Без него опять всё рассыпется.
У Детройта появляется шанс вытащить серию с 1-3
Материалы по теме
Рекомендуем
