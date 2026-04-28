«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
У «Хьюстона» грандиозные планы на лето – в списке техасцев суперзвезды НБА.
«Рокетс» могут серьезно усилиться предстоящим летом. Как сообщает обозреватель The Ringer Майкл Пина, техасский клуб может побороться за Кавая Ленарда, Янниса Адетокумбо, Донована Митчелла, Джоэла Эмбиида, Карла-Энтони Таунса и Дариуса Гарлэнда.
Предполагается сценарий, при котором «Хьюстон» сохранит Кевина Дюрэнта и попытается заполучить еще одну звезду, чтобы бороться за титул в 2027 году.
В плей-офф-2026 «Рокетс» стартовали с 0-3 в серии с «Лейкерс», а затем выиграли четвертый матч.
Опубликовал: Валерий Левкин
37 комментариев
нацелены на усиление лазарета?
Звёздное ослабление, скорее
Смотря сколько пиков и молодых отдадут. Ну так то Кавай,Грек и КД на одной позиции будто. КД только продлили и менять будут?
да уж сколько раз обжигались на трейдах ветеранов. Какую команду за последние 15 лет такая сборка привела к титулу? С натяжкой Торонто, хотя Кавай там ещё такой се был ветеран. Все остальные титулы - главная звезда с драфта или строились вокруг Леброна. Кто там у Ракет главная звезда? Шенгюн?)
Мдаааааааааааааа… нет мне было понятно, что с менеджментом у нас беда, но не до такой же степени…. Из всего списка, я могу понять только Яниса и Митчела (а что его отдают?) остальные то куда? Но самое главное, если вот это «мы оставим КД» не для отвлечения глаз, то я даже не знаю…
Если Кливленд вылетит в текущем розыгрыше плей-офф - а это очень вероятный сценарий - Митчеллом на 90% будут торговать.
Список странный. Логичнее всего Хьюстону найти разыгрывающего. Из этого списка только Гарлэнд под эту роль.
Отдадут ещё часть молодёжи ради второго престарелого травмата. Особенно Эмбиид радует в этом списке.
А Таунс и Гардленд нет? 😅
Чтобы бороться за титул им минимум двоих из этого списка получить надо. Лучше бы Дюрэнта дальше меняли. А лучше бы вообще не выменивали его прошлым летом)
Ленард и эмбид) сук))) ничему жизнь не учит) еще пола джорджа надо выменять)
Считаю, что нужен Эмбид, а то вдруг все к плей офф здоровыми будут у Хьюстона, а так всегда есть на кого свалить вину.
Сомнительная затея.
Это ж сколько фоток медсестры наделают в лазарете)
Забирайте Эмбида и Какая,вся лига вам по земельке накинет на крышку гроба этой легендарной франшизе))
