«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)

У «Хьюстона» грандиозные планы на лето – в списке техасцев суперзвезды НБА.

«Рокетс» могут серьезно усилиться предстоящим летом. Как сообщает обозреватель The Ringer Майкл Пина, техасский клуб может побороться за Кавая Ленарда, Янниса Адетокумбо, Донована Митчелла, Джоэла Эмбиида, Карла-Энтони Таунса и Дариуса Гарлэнда.

Предполагается сценарий, при котором «Хьюстон» сохранит Кевина Дюрэнта и попытается заполучить еще одну звезду, чтобы бороться за титул в 2027 году.

В плей-офф-2026 «Рокетс» стартовали с 0-3 в серии с «Лейкерс», а затем выиграли четвертый матч.