Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»

Харрис отметил, в каких аспектах «Пистонс» нужно добавить.

Форвард «Детройта » Тобайас Харрис считает, что для исправления ситуации в серии с «Орландо » его команде нужно беречь мяч и выигрывать щит.

«Мы начинали серию с мысли, что нам нужно побеждать в игре владений. Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали.

Очевидно, нам нужно ограничить их выходы на линию штрафных. У них получалось обыгрывать нас в концовках, разрушать нашу защиту и проходить в «краску», – отметил Харрис.

«Пистонс» проиграли четвертый матч со счетом 88:94. Харрис отметился 20 очками (8 из 17 с игры) и 6 подборами.

Теперь лучшая команда Востока уступает в серии 1-3.