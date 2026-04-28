Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
Харрис отметил, в каких аспектах «Пистонс» нужно добавить.
Форвард «Детройта» Тобайас Харрис считает, что для исправления ситуации в серии с «Орландо» его команде нужно беречь мяч и выигрывать щит.
«Мы начинали серию с мысли, что нам нужно побеждать в игре владений. Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали.
Очевидно, нам нужно ограничить их выходы на линию штрафных. У них получалось обыгрывать нас в концовках, разрушать нашу защиту и проходить в «краску», – отметил Харрис.
«Пистонс» проиграли четвертый матч со счетом 88:94. Харрис отметился 20 очками (8 из 17 с игры) и 6 подборами.
Теперь лучшая команда Востока уступает в серии 1-3.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Но я верно говорил, что братишка Джей Би покажет уровень в плей-офф и не покажет никакого другого плана Б.
Низкий темп, низкая результативность и вылет в первом раунде.