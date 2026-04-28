Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
Игроки «Лейкерс» получили штрафы за критику судей.
Защитники «Лейкерс» Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за словесную перепалку с судьями сразу после поражения калифорнийцев от «Рокетс» (96:115, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда.
Смарт был оштрафован на 35 000 долларов за «подозрение судей в нечестности», а Кеннард – на 25 000 долларов за «непристойные высказывания в адрес судей», сообщила НБА.
В воскресенье в Хьюстоне во время четвертой встречи были удалены три игрока, пятерым были назначены технические фолы. Техасцы одержали первую победу в противостоянии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем