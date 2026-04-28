Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
Гилджес-Александер помог «Тандер» выбить «Санс».
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком четвертого матча серии против «Финикса», набрав 31 очко.
За 38 минут на паркете защитник реализовал 10 из 17 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 9 из 11 штрафных. Также в его активе 2 подбора, 8 передачи и 1 блок-шот.
«Тандер» победили «Санс» (131:122) и забрали серию с сухим счетом – 4-0.
Во втором раунде соперником действующих чемпионов станет победитель пары «Лейкерс» – «Хьюстон».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 сезон подряд, кстати, Окла 1 раунд свипом закрывает
вот и прихватил брукс шая в четвертом матче
Тот неловкий момент ,когда хотел прихватить, но снова отхватил.
Брукс прихватил так прихватил...
было бы удивительно если бы они 4-0 не закрыли серию
Почему? Финикс не так уж слаб. ГСВ они в плейин вынесли вперед ногами.
Про Детройт общее мнение таким же было, а теперь мы все удивились, бывает
