Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
Джа Морэнт поддержал бывшего одноклубника с трибуны в матче плей-офф.
Защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн отреагировал на поддержку со стороны экс-одноклубников по «Гризлис» Джа Морэнта и Джарена Джексона-младшего, которые наблюдали за матчем плей-офф против «Пистонс» (94:88, 3-1) с трибуны.
Бэйн забросил важный трехочковый в концовке (92:86 за 1:16 до конца), набрав 22 очка и 5 подборов.
«Особенный момент. С этими ребятами я провел пять лет, начал свою карьеру. Множество воспоминаний. Я очень благодарен им за поддержку. Это дружба, которая пройдет через всю мою жизнь. Эти парни очень много значат для меня.
3-1 в серии? Нам точно нельзя расслабляться, «Детройт» выиграл 60 матчей в регулярке. Эти люди способны взять три встречи подряд. Они делали это много раз на протяжении регулярного чемпионата», – заявил Бэйн.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
