Джамал Кэйн воткнул сверху через Джейлена Дюрена
Джамал Кэйн из «Мэджик» сделал заявку на лучший данк плей-офф.
Легкий форвард «Орландо» Джамал Кэйн эффектно поставил через центрового «Детройта» Джейлена Дюрена в быстрой атаке.
Клуб из Флориды победил со счетом 94:88 (3-1) в четвертом матче и находится в шаге от выхода в следующий раунд, попав в плей-офф через плей-ин.
На счету Кэйна 8 очков и 9 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Сильно, очень 👍🏻😂