Джамал Кэйн воткнул сверху через Джейлена Дюрена

Джамал Кэйн из «Мэджик» сделал заявку на лучший данк плей-офф.

Легкий форвард «Орландо » Джамал Кэйн эффектно поставил через центрового «Детройта » Джейлена Дюрена в быстрой атаке.

Клуб из Флориды победил со счетом 94:88 (3-1) в четвертом матче и находится в шаге от выхода в следующий раунд, попав в плей-офф через плей-ин.

На счету Кэйна 8 очков и 9 подборов.