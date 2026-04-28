На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
Баскетболисты предпочитают оставаться в университетах, а не идти в НБА.
Эксперт Джонатан Гивони отметил изменения в драфте НБА, которые с собой принесло появление NIL (право студентов-спортсменов зарабатывать на рекламе, соцсетях и автографах).
Согласно данным НБА, на драфт 2026 года заявился всего 71 игрок. Это меньше, чем 106 в прошлом году и пиковых 363 в 2021 году.
71 – это самое низкое количество досрочно заявившихся игроков с 2003 года.
Гивони приходит к выводу, что звезды студенческого баскетбола в подавляющем большинстве остаются в университетах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Draft Express
Логично, прогнозируется сильный драфт, середнячки не будут рисковать и останутся на год в колледже ради NIL, либо в другой проф команде
В этом году автоматом 2004 год на драфт выходит - среди них придётся кого-то искать (кто свободен), всё-таки 71 кандидат - это мало, ещё кто-то наверняка снимется.
В этом году автоматом 2004 год на драфт выходит - среди них придётся кого-то искать (кто свободен), всё-таки 71 кандидат - это мало, ещё кто-то наверняка снимется.
2004 - это только для тех, кто не учился в колледже. Выпускники из NCAA тоже выходят автоматически, не важно, какого они года. Уже в прошлом году 19 человек, то есть треть выбранных, были на драфте автоматом.
