На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года

Баскетболисты предпочитают оставаться в университетах, а не идти в НБА.

Эксперт Джонатан Гивони отметил изменения в драфте НБА , которые с собой принесло появление NIL (право студентов-спортсменов зарабатывать на рекламе, соцсетях и автографах).

Согласно данным НБА, на драфт 2026 года заявился всего 71 игрок. Это меньше, чем 106 в прошлом году и пиковых 363 в 2021 году.

71 – это самое низкое количество досрочно заявившихся игроков с 2003 года.

Гивони приходит к выводу, что звезды студенческого баскетбола в подавляющем большинстве остаются в университетах.