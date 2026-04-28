  Владе Дивац объяснил, почему не стал драфтовать Дончича: «Мне пришлось бы обменять Де'Аарона Фокса»
Владе Дивац объяснил, почему не стал драфтовать Дончича: «Мне пришлось бы обменять Де’Аарона Фокса»

Бывший глава офиса «Сакраменто» Владе Дивац в подкасте экс-одноклубника Байрона Скотта объяснил, почему решил проигнорировать на драфте 2018 года восходящую словенскую звезду Луку Дончича.

«Я ездил в Мадрид, чтобы поговорить с Лукой. Еще за год до драфта. Так что он определенно был на вершине в моем списке. Но, похоже, я допустил ошибку. Лука – невероятно талантливый игрок, один из лучших в лиге.

Все мои помощники говорили мне, что он может играть на позиции легкого форварда, а я отвечал: нет, нет, Лука – разыгрывающий. Лука – тренер на площадке. И я понимал, что если я выберу Луку, мне придется обменять Де’Аарона Фокса. А у меня уже сложились отношения с Фоксом, и я видел, что он идеально нам подходит, команде с маленького рынка. Лука же по своей сути – игрок для большого рынка», – заявил Дивац.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
получается Менто ради Фокса упустила Дончича и Хали, в итоге и сам Фокс ушёл. просто легендарный провал менеджмента
А причём тут Хали? Его обменяли на Сабониса и впервые за 17 лет заехали в плей-офф. Пытаться совмещать Фокса и Хали, при этом имея в качестве центра Ришона Холмса - это так себе идея. Была отличная для всех сторон сделка. Вот с Лукой, конечно же облажались.
Что за бред он несет: я видел, что Лука слишком хорош, поэтому не стал его брать, чтобы не пришлось менять игрока слабее... КАЖЕТСЯ (!!), я облажался...
У Влади давний конфликт с отцом Луки, ещё со времен Югославии)) об этом он почему-то тактично промолчал
А что за конфликт? Не в курсе, честно говоря
А выбрать Дончича и обменять его, на худой конец, нельзя было?
Фокс сейчас отлично взаимодействует с другими крупными гардами, как Касл и Харпер. В свою очередь Лука отлично играл в связке с Кайри Ирвингом. Так что связка Дончич-Фокс вполне могла быть успешной. Эта отмазка не катит.
Да, но в 2018 Касл и Харпер еще не родились, а ирвинг бегал с леброном
Лука не хотел играть в Менто. Об этом все знали. Поэтому его Дивац не пикнул. Тут больше в другом вопрос - что курили Финикс и Атланта???
Никто не может видеть будущее.
"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все... мало кто может это делать"
Зря ты себя закапываешь еще больше, Владе.

Может кто-то уже успел забыть к этому времени, а ты тут заговорил...)
