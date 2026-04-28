Аарон Гордон пропускает 5-й матч с «Миннесотой»
«Денвер» проводит пятый матч первого раунда против «Миннесоты» (1-3) без форварда стартовой пятерки Аарона Гордона.
Гордон испытывал проблемы с икроножной мышцей на протяжении всей серии и уже пропустил третью встречу противостояния. В четверг он отыграл 23 минуты, играя с повреждением.
Гордон пропустил 46 матчей в этом сезоне, в основном из-за повторявшихся растяжений мышц задней поверхности бедра.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
