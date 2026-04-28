Купер Флэгг опередил Кона Книппела и стал «Лучшим новичком» сезона-2025/26 НБА

Флэгг признан «Лучшим новичком».

Форвард «Далласа » Купер Флэгг получил награду «Лучшему новичку», опередив в голосовании своего бывшего партнера по университету Дьюка форварда Кона Книппела («Шарлотт »).

По результатам голосования коллегии из 100 представителей СМИ Флэгг набрал на 26 очков больше, чем Книппел. Эта разница – второй минимальный разрыв между лидерами в гонке новичков с момента введения текущего формата голосования в сезоне-2002/03. Меньше было только в сезоне-2021/22 между Скотти Барнсом (378 очков) и Эваном Мобли (363).

19-летний Флэгг стал вторым самым молодым обладателем этой награды в истории, уступив только Леброну Джеймсу.

В среднем за игру Флэгг набирал 21 очка, 6,7 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата.