Купер Флэгг опередил Кона Книппела и стал «Лучшим новичком» сезона-2025/26 НБА
Форвард «Далласа» Купер Флэгг получил награду «Лучшему новичку», опередив в голосовании своего бывшего партнера по университету Дьюка форварда Кона Книппела («Шарлотт»).
По результатам голосования коллегии из 100 представителей СМИ Флэгг набрал на 26 очков больше, чем Книппел. Эта разница – второй минимальный разрыв между лидерами в гонке новичков с момента введения текущего формата голосования в сезоне-2002/03. Меньше было только в сезоне-2021/22 между Скотти Барнсом (378 очков) и Эваном Мобли (363).
19-летний Флэгг стал вторым самым молодым обладателем этой награды в истории, уступив только Леброну Джеймсу.
В среднем за игру Флэгг набирал 21 очка, 6,7 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
Допустим проводился бы сейчас редрафт драфта прошлого года и все уже знали бы уровень Флэгга, Кнупеля, Эджикомба и т.д. как они в НБА в первом сезоне выступят. Хоть кто-то выбрал бы на этом редрафте первым номером Кнуппеля, а не Флэгга? вообще кого-либо кроме Флэгга?
Соответственно у вас неправильный вопрос ставится. Вот если бы *редрафт, но вы получаете этого игрока только на один сезон. Я думаю подавляющее большинство выбрало бы Книппела
п.с. какой-то неадекват воткнул Кона на 3-е место )