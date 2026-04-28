Купер Флэгг опередил Кона Книппела и стал «Лучшим новичком» сезона-2025/26 НБА

Флэгг признан «Лучшим новичком».

Форвард «Далласа» Купер Флэгг получил награду «Лучшему новичку», опередив в голосовании своего бывшего партнера по университету Дьюка форварда Кона КниппелаШарлотт»).

По результатам голосования коллегии из 100 представителей СМИ Флэгг набрал на 26 очков больше, чем Книппел. Эта разница – второй минимальный разрыв между лидерами в гонке новичков с момента введения текущего формата голосования в сезоне-2002/03. Меньше было только в сезоне-2021/22 между Скотти Барнсом (378 очков) и Эваном Мобли (363). 

19-летний Флэгг стал вторым самым молодым обладателем этой награды в истории, уступив только Леброну Джеймсу. 

В среднем за игру Флэгг набирал 21 очка, 6,7 подбора, 4,5 передачи и 1,2 перехвата. 

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
Из Флэгга будут лепить супермена, Книппел подкачал в плей-ине, а Флэгга мы там и не увидели. Все же трудно не согласиться с Симмонсом, награды нужно объявлять сразу после окончания регулярки. Книппел установил рекорд Шарлотт по трехам за всю историю клуба, побил рекорд среди новичков в истории НБА, он как раз помог команде прыгнуть в этот плей-ин. Это странно, даже за такой сезон не дали. Что ему нужно было сделать еще - непонятно. Он в клубе не первая опция, а Флэгг делает все что душе угодно
Ответ Nightyork97
Из Флэгга будут лепить супермена, Книппел подкачал в плей-ине, а Флэгга мы там и не увидели. Все же трудно не согласиться с Симмонсом, награды нужно объявлять сразу после окончания регулярки. Книппел установил рекорд Шарлотт по трехам за всю историю клуба, побил рекорд среди новичков в истории НБА, он как раз помог команде прыгнуть в этот плей-ин. Это странно, даже за такой сезон не дали. Что ему нужно было сделать еще - непонятно. Он в клубе не первая опция, а Флэгг делает все что душе угодно
В эту игру могут играть двое. Купер стал первым новичком со времен Майкла кто лидировал в команде по все основным показателям. Стал самым молодым игроком пробившим 50 очков. Если бы за такой сезон не дали, что ему делать нужно было еще - непонятно
Ответ Birdman NBA
В эту игру могут играть двое. Купер стал первым новичком со времен Майкла кто лидировал в команде по все основным показателям. Стал самым молодым игроком пробившим 50 очков. Если бы за такой сезон не дали, что ему делать нужно было еще - непонятно
Свои аргументы я написал, про опцию и позицию в таблице, его личные рекорды. Все же Флэгг по потенциалу выше, но это не отменяет уникального сезона Книппела. Учитывая историю на драфте, абсолютную предвыборную доминацию Флэгга перед сезоном, очень жаль Кона, близкие номинанты, голосование это подтверждает. Скорее всего без провала в плей-ине он бы взял награду, последние впечатления всегда запоминаются ярче
Заслуженно. Выбирают всё-таки лучшего новичка, а не новичка чья команда лучше выступила или больше спрогрессировала.
Допустим проводился бы сейчас редрафт драфта прошлого года и все уже знали бы уровень Флэгга, Кнупеля, Эджикомба и т.д. как они в НБА в первом сезоне выступят. Хоть кто-то выбрал бы на этом редрафте первым номером Кнуппеля, а не Флэгга? вообще кого-либо кроме Флэгга?
Ответ mephist13
Заслуженно. Выбирают всё-таки лучшего новичка, а не новичка чья команда лучше выступила или больше спрогрессировала. Допустим проводился бы сейчас редрафт драфта прошлого года и все уже знали бы уровень Флэгга, Кнупеля, Эджикомба и т.д. как они в НБА в первом сезоне выступят. Хоть кто-то выбрал бы на этом редрафте первым номером Кнуппеля, а не Флэгга? вообще кого-либо кроме Флэгга?
Ответ mephist13
Заслуженно. Выбирают всё-таки лучшего новичка, а не новичка чья команда лучше выступила или больше спрогрессировала. Допустим проводился бы сейчас редрафт драфта прошлого года и все уже знали бы уровень Флэгга, Кнупеля, Эджикомба и т.д. как они в НБА в первом сезоне выступят. Хоть кто-то выбрал бы на этом редрафте первым номером Кнуппеля, а не Флэгга? вообще кого-либо кроме Флэгга?
Так это не голосование на лучшего франчайза, а на того кто лучше первый сезон провёл.
Соответственно у вас неправильный вопрос ставится. Вот если бы *редрафт, но вы получаете этого игрока только на один сезон. Я думаю подавляющее большинство выбрало бы Книппела
Увы. Хотелось сказки про золушку, но что ж... Флэгг во второй половине сезоне прям начал показывать промышленные баскетбольные обороты, всё по делу
Полностью заслуженная награда. То что делал Купер, в своих первых сезонах, делали только Майкл и Леброн. Единственное светлое пятно Далласа. Без него, эта команда закончила бы где Вашингтон.
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Полностью заслуженная награда. То что делал Купер, в своих первых сезонах, делали только Майкл и Леброн. Единственное светлое пятно Далласа. Без него, эта команда закончила бы где Вашингтон.
Тайрик Эванс тоже делал
Ответ Сергей Пузанков
Тайрик Эванс тоже делал
Легенда!
Абсолютно заслужено. Сфигали результат команды вообще должен в этой номинации учитываться
Флэгг более разнообразный и яркий игрок чем Кон. Поэтому и выиграл
Купер выдал мощный новичковый сезон. Впечатляющее сочетание физики, интеллекта и навыков. Фундамент для становления суперзвездой основательнее некуда. Книппел тоже чрезвычайно крут, понимаю расстройство тех кто болел за него. Кон с определенной точки зрения тоже заслуживал. Но рад за Купера, пусть эта награда добавит давления и станет дополнительным импульсом развития. С детства за Флэгга!
Два белых баскетболиста устроили междусобойчик в НБА⁉️😇🫣🤔😜
Оба заслужили, отсюда и разрыв маленький
п.с. какой-то неадекват воткнул Кона на 3-е место )
Интересно бы узнать, кто тот единственный и неповторимый, что поставил Книппела на 3 место...
