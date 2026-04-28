Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»

Комментатор Роман Скворцов оценил решение Всеволода Ищенко выйти на драфт НБА.

Комментатор Роман Скворцов в студии Единой лиги ВТБ отметил дополнительную интригу в четвертьфинальной серии между «Локомотивом-Кубань» и «Бетсити Памрой».

«Эту серию нужно смотреть хотя бы потому, что в командах на ведущих ролях молодые российские игроки – Лев Свинин, Глеб Фирсов и Всеволод Ищенко. Это шикарный инфоповод. Более того, Ищенко уже объявил о том, что выставился на драфт. Человек уверен в себе.

Представим, что он объявил бы о выходе на драфт после окончания сезона. Мы бы собрались в студии с выключенными камерами, обсудили бы это, безусловно, но это было бы не так интересно. А теперь мы строим разные теории, говорим: он – молодец, здорово себя мотивировал, привлек к себе внимание, создал информационный фон», – заявил Скворцов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Студия Единой Лиги ВТБ, VK Видео
