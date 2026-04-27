Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»

ЦСКА уверенно начал серию 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, крупно обыграв «Енисей» в первом матче. Форвард армейцев Самсон Руженцев подвел итоги встречи.

«Ощущения отличные, рады этой победе, но мы не расслабляемся. Послезавтра уже вторая игра, продолжаем работать, настраиваться, восстанавливаться.

19 реализованных трехочковых за матч? Андреас Пистиолис сказал в перерыве, что мы много бросаем из-за дуги, что нужно восстановить баланс, но в то же время, раз забиваем, значит, надо продолжать бросать, какие вопросы?

«Енисей» – крайне замотивированная команда, красноярцам нечего терять, они вышли играть уверенно, свободно. В первой четверти дали нам отпор», – отметил Руженцев.

