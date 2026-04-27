Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в первом матче серии 1/4 финала Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» успешно начал серию 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, взяв верх в домашнем матче над пермской «Бетсити Пармой » (93:80). Главный тренер Томислав Томович прокомментировал итоги встречи.

«Получился настоящий матч плей-офф. Соперник – команда с характером, что они не раз доказывали по ходу сезона. Но характер есть и у нас – я рад, что мы это продемонстрировали в самый важный момент.

В третьей четверти мы позволили им набрать немало легких очков в быстрых переходах, это нам, безусловно, надо исправлять. Однако при этом «Парма» забила несколько очень сложных мячей со сопротивлением, показав свой высокий уровень. Так что я горжусь тем, как мы смогли переломить ситуацию, боролись и оставались командой даже в сложные моменты.

Все только начинается, еще нет никакого повода праздновать. Надо оставаться скромными, грамотно восстановиться, подправить кое-какие детали – и выйти на следующий матч в полной готовности», – подчеркнул Томович.

«Локомотив-Кубань » ведет в серии 1-0. Второй матч состоится 29 апреля в Краснодаре.