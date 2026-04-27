Марк Стейн: Нет ни малейших признаков того, что Йокич хочет уйти из «Денвера».

Инсайдер Марк Стейн сообщил, что Никола Йокич не рассматривает уход из «Денвера » и по-прежнему настроен продолжать карьеру в составе «Наггетс».

«Команда сейчас стоит перед необходимостью кардинальных решений в межсезонье из-за нехватки атлетизма. Ей нужна скорость, при этом она ограничена в финансовых возможностях. Ожидается, что Никола Йокич получит продление контракта.

На данный момент нет ни малейших признаков того, что он хочет играть где‑либо еще. Он никогда даже намеком не давал понять, что собирается перейти в другой клуб. Но, думаю, если бы он сейчас дал нам свой откровенный анализ ситуации, то ни за что не сказал бы, что команда после завоевания титула движется в правильном направлении», – отметил Стейн.

«Денвер» уступает в серии первого раунда «Миннесоте» 1-3 и находится на грани вылета.