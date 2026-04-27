6

Марк Стейн: «Нет ни малейших признаков того, что Йокич хочет уйти из «Денвера»

Инсайдер Марк Стейн сообщил, что Никола Йокич не рассматривает уход из «Денвера» и по-прежнему настроен продолжать карьеру в составе «Наггетс».

«Команда сейчас стоит перед необходимостью кардинальных решений в межсезонье из-за нехватки атлетизма. Ей нужна скорость, при этом она ограничена в финансовых возможностях. Ожидается, что Никола Йокич получит продление контракта.

На данный момент нет ни малейших признаков того, что он хочет играть где‑либо еще. Он никогда даже намеком не давал понять, что собирается перейти в другой клуб. Но, думаю, если бы он сейчас дал нам свой откровенный анализ ситуации, то ни за что не сказал бы, что команда после завоевания титула движется в правильном направлении», – отметил Стейн.

«Денвер» уступает в серии первого раунда «Миннесоте» 1-3 и находится на грани вылета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ALL NBA Podcast
logoДенвер
logoНБА
Марк Стейн
logoНикола Йокич
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так а зачем ему что-то менять?
Он похож на человека, который вполне может всю карьеру с Денвере провести. Еще и ранчо там прикупит, и с семьей заживет.
Титул принес. МВП стал. Трипл-даблы выбиваются. Майку под своды точно. Первую статую в истории команды возможно тоже. Контракт переподпишут. Баскет - всего лишь работа.
Ответ Jazzzz
Вроде он каждый год при первой же возможности прыгает в самолёт до Сомбора. Писали, что даже чемпионский парад может пропустить, вряд ли он осядет в США по окончании карьеры.
Полностью согласен. Он в каком-то интервью еще сам говорил, что у него нет причин что либо менять в своей карьере
Он слишком ленивый для этого)
А куда? В ЛАЛ к Дончичу?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
