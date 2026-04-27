Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич подвел итоги разгромного поражения от ЦСКА (66:104) в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. В первой четверти мы выглядели достойно, действовали без серьезных ошибок и даже начали доминировать на подборах. Однако затем стали допускать неточные передачи и потери.
Когда разница в счете достигла 10-15 очков, у соперника исчезло напряжение, и они уверенно начали реализовывать дальние броски с 50-процентной точностью. Нам не хватило игроков, способных противопоставить этому оппоненту энергию и опыт.
Надеюсь, в следующих матчах игра будет более интересной для зрителей, и мы покажем баскетбол более высокого уровня», – сказал Арсич после игры.
ЦСКА ведет в серии 1-0. Второй матч состоится 28 апреля в Москве.