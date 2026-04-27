  Пэт Райли: «Я хочу строить команду вокруг Адебайо. Обменяю его только на восемь пиков и Вембаньяму»
Пэт Райли: «Я хочу строить команду вокруг Адебайо. Обменяю его только на восемь пиков и Вембаньяму»

Пэт Райли заявил, что «Майами» не будет обменивать Бэма Адебайо.

Президент «Майами» Пэт Райли заявил, что хочет строить команду вокруг центрового Бэма Адебайо и не рассматривает вариант с его обменом.

«Я не говорю, что что-то может случиться, но я хочу строить команду вокруг Бэма. Думаю, Микки (Арисон), Ник (Арисон), Энди (Элисбург) и все мы придерживаемся того же мнения. Так что отвечу прямо – нет, я бы этого не сделал. Разве что кто‑то предложит мне восемь пиков первого раунда и Вембаньяму», – с улыбкой сказал Райли.

Он также четко дал понять, что в предстоящее межсезонье «Хит» намерены действовать активно.

«Мы должны постараться совершить наилучший возможный ход. Мы приложим все усилия, чтобы агрессивно использовать возможности на рынке свободных агентов и на драфте. У вас в распоряжении все лето, чтобы поработать над улучшением состава.

Но я не собираюсь делать глупые шаги, которые на годы свяжут нам руки и потом за которые Но придется дорого расплачиваться, чтобы от них избавиться», – подчеркнул президент «Хит».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
26 июня 2010, 13:43
Пэт Райли: «Будем строить команду вокруг Бизли»
В общем 2 Гобера и по рукам, понято
Дед, выпей таблетки уже, ты пропустил пару приемов. Строится вокруг адебайо можно в реальности, где кроме хит было бы 29 вашиков в лиге. А в нашей реальности он на первую звезду серьезного претендента не тянет.
Дед, выпей таблетки уже, ты пропустил пару приемов. Строится вокруг адебайо можно в реальности, где кроме хит было бы 29 вашиков в лиге. А в нашей реальности он на первую звезду серьезного претендента не тянет.
Совершенно верно, после его 83 очков он очень сильно ушел в сторону атаки, в итоге команда нереально скатилась вниз, плюс зашиты не было никакой , в тоже время атаки тоже! Бэм крутая 3 звезда типа Гордона в Денвере, но на франчайза не тянет к сожалению… ещё больше удивляет его претензии на лучшего защитника, когда команда из года в год на 10 месте заканчивает
дед пересидел
С Адебайо далеко не уйдешь Пэт, он явно не звезда которая будет тащить в решающий момент или клатче...менять его и Уигинса, пока цена есть...и Пауэлла не продлевать, очень слабо в плей-инн смотрелся, где помощь была его нужна
Майами и очередной заход "Давайте построим команду вокруг недосуперзвезды"
Эту песню про активное межсезонье слышали уже не раз. Прайм Джимбо прохерили, теперь очередь Бэма
Плей инн ждёт Вас парни. Мем Гарольд
До сих пор вокруг Бэма ничего не удалось построить, а тут вдруг раз - и...
