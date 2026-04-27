Пэт Райли: «Я хочу строить команду вокруг Адебайо. Обменяю его только на восемь пиков и Вембаньяму»

Пэт Райли заявил, что «Майами» не будет обменивать Бэма Адебайо.

Президент «Майами» Пэт Райли заявил, что хочет строить команду вокруг центрового Бэма Адебайо и не рассматривает вариант с его обменом.

«Я не говорю, что что-то может случиться, но я хочу строить команду вокруг Бэма. Думаю, Микки (Арисон), Ник (Арисон), Энди (Элисбург) и все мы придерживаемся того же мнения. Так что отвечу прямо – нет, я бы этого не сделал. Разве что кто‑то предложит мне восемь пиков первого раунда и Вембаньяму», – с улыбкой сказал Райли.

Он также четко дал понять, что в предстоящее межсезонье «Хит» намерены действовать активно.

«Мы должны постараться совершить наилучший возможный ход. Мы приложим все усилия, чтобы агрессивно использовать возможности на рынке свободных агентов и на драфте. У вас в распоряжении все лето, чтобы поработать над улучшением состава.

Но я не собираюсь делать глупые шаги, которые на годы свяжут нам руки и потом за которые Но придется дорого расплачиваться, чтобы от них избавиться», – подчеркнул президент «Хит».