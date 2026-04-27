Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»

Скворцов: Возвращение Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года.

Комментатор Роман Скворцов в эфире студии Единой лиги ВТБ назвал возвращение Даниила Касаткина в баскетбол одним из важнейших событий сезона.

«За Даню можно только порадоваться. Врагу не пожелаешь той истории, которая произошла с ним. Очень круто, что человек продолжает заниматься любимым делом.

Всякое бывало в карьере любого спортсмена – бывает, из-за травмы ты пропускаешь сезон, и мы всегда говорим: пока ты молод, возможно вернуться. Чем старше ты становишься – тем сложнее это сделать. Но никто у нас еще никогда не пропускал длительное время из-за того, что сидел во французской тюрьме при загадочных обстоятельствах.

То, что Касаткин играет в баскетбол в плей-офф Единой Лиги ВТБ – это одно из главных событий всего баскетбольного года», – заявил Скворцов.

Напомним, Касаткин был задержан в Париже 21 июня 2025 года по запросу США, подозревавших его в связях с хакерской группировкой. Он был освобожден 8 января 2026 года в рамках обмена на гражданина Франции. 13 января он подписал контракт с «Енисеем ».