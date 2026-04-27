0

Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем» (104:66) в первом матче 1/4 финала поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил серьезный подход команды к игре.

«Прежде всего, позвольте поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня несмотря на эту очень интересную весеннюю погоду. Что касается игры, я считаю, что мы сегодня очень серьезно к ней подошли, как предполагалось. Все-таки это плей-офф, наше время, мы это уже доказывали неоднократно.

«Енисей» – это хорошая команда. Мы понимали, что за одну или две четверти с ними не справиться. Тем не менее, мы продемонстрировали очень правильный подход, и я считаю, что выиграли этот матч абсолютно честно.

Теперь нам предстоит готовиться ко второй игре. Для этого предстоит забыть первый матч, потому что можно угодить в ловушку, полагая, что вторая встреча получится легкой, как и первая», – подчеркнул греческий специалист.

ЦСКА обновил рекорд сезона по трехочковым (19). Интересно, что три своих лучших результата в чемпионате армейцы показали в матчах именно против «Енисея» (19, 18 и 18).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoЕнисей
Андреас Пистиолис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
