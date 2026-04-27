Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»

Форвард МБА-МАИ высказался о настрое команды на серию с УНИКСом.

Форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин прокомментировал старт серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ против УНИКСа, оценив ход первого матча и настрой команды на продолжение противостояния.

«У нас нет других вариантов, кроме как биться с первой и до последней секунды, за каждый сантиметр паркета. Нужно отдать не сто процентов, а сто десять. Как сказал Василий Николаевич Карасев, с топ-командами нельзя играть только в защите или только в нападении.

После пятнадцати минут матча атака застопорилась. Мы мазали из-под кольца, нас вынуждали бросать неудобные броски. Чтобы держаться в таких матчах до конца, нужно продолжать агрессивно играть в атаке и пробивать защиту. УНИКС всегда играет жестко, этому тяжело противостоять, но мы делаем все, чтобы бороться. Прошлая игра – уже история, завтра новая глава противостояния. Будем биться.

Стычка с Бингэмом ? Там не было чего-то сверхъестественного. Он же встал после этого момента! Я стараюсь отвечать не словами, а делом, если нас бьют, мы стараемся отвечать», – заявил Трушкин в студии Единой лиги ВТБс.

МБА-МАИ уступает в серии УНИКСу 0-1. Второй матч состоится 28 апреля в Казани.