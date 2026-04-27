0

Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26

УГМК выиграл женский чемпионат России, Анастасия Косу – MVP плей-офф.

Форвард УГМК Анастасия Косу признана самым ценным игроком плей-офф Премьер-лиги-2025/26. Екатеринбургский клуб обыграл курское «Динамо» в четвертом матче финала (84:81), выиграл серию 3–1 и завоевал чемпионский титул.

В символическую пятерку вошли: Эшли Беверли («Надежда»), Ольга ФролкинаДинамо Курск»), Раиса Мусина («Ника»), Мария Клюндикова (УГМК) и Кьяра Линскенс («Динамо Курск»).

Лучшим тренером признан Дмитрий Донсков (УГМК).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
Анастасия Косу
logoУГМК жен
чемпионат России жен
logoМария Клюндикова (Вадеева)
logoДинамо Курск жен
Дмитрий Донсков
logoНадежда жен
Раиса Мусина
logoОльга Фролкина
Кьяра Линскенс
Ника жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
