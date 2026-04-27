Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
УГМК выиграл женский чемпионат России, Анастасия Косу – MVP плей-офф.
Форвард УГМК Анастасия Косу признана самым ценным игроком плей-офф Премьер-лиги-2025/26. Екатеринбургский клуб обыграл курское «Динамо» в четвертом матче финала (84:81), выиграл серию 3–1 и завоевал чемпионский титул.
В символическую пятерку вошли: Эшли Беверли («Надежда»), Ольга Фролкина («Динамо Курск»), Раиса Мусина («Ника»), Мария Клюндикова (УГМК) и Кьяра Линскенс («Динамо Курск»).
Лучшим тренером признан Дмитрий Донсков (УГМК).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
