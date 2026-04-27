Остин Ривз может сыграть в пятом матче серии с «Хьюстоном»

Остин Ривз может вернуться в строй в пятом матче серии с «Рокетс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз может вернуться в строй к пятому матчу серии с «Хьюстоном ».

«Он может сыграть в среду, в пятой игре. В третьем и четвертом матчах его участие решалось непосредственно перед началом», – сообщил Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

Инсайдер также подтвердил, что Лука Дончич не вернется в этой серии.

На данный момент «Лейкерс » ведут в серии первого раунда с «Рокетс» со счетом 3-1. Пятая игра пройдет 30 апреля в Лос-Анджелесе.