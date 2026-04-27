Остин Ривз может сыграть в пятом матче серии с «Хьюстоном»

По информации инсайдера Шэмса Чарании, атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз может вернуться в строй к пятому матчу серии с «Хьюстоном».

«Он может сыграть в среду, в пятой игре. В третьем и четвертом матчах его участие решалось непосредственно перед началом», – сообщил Чарания в эфире The Pat McAfee Show.

Инсайдер также подтвердил, что Лука Дончич не вернется в этой серии.

На данный момент «Лейкерс» ведут в серии первого раунда с «Рокетс» со счетом 3-1. Пятая игра пройдет 30 апреля в Лос-Анджелесе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Pat McAfee Show
Есть ли в этом смысл?? Команда хорошо играет серию и должна в 5ти заканчивать, поберечь до Оклахомы!
Ротации нет, а дед столько много игр подряд - не тянет. В последнем матче три глупые потери.
Если готов, то да, надо же ритм набрать, в игру встроить опять же, с нуля кидать его сразу под оклахому - жестоко.
Если ты сильный, притворяйся слабым. Если ты слабый, притворяйся сильным. (с) Искусство войны.
А стоит ли рисковать? Пока что справляются и без него, и без Дончича. Должны дома закрывать серию.
Они без КД два матча по сути слили (в первом повезло, что у игроков интеллект до нуля понизился в клатче)
Да КД там непонятно уже даёт ли буст какой-то или нет. С ним команда начинает играть по-другому, но далеко не факт что сильнее
Палка о двух концах, с одной стороны может дать нужный глоток свежего воздуха команде, с другой стороны всегда есть риск усугубить травму после форсированного возвращения, а Ривзу вторая травма за короткий срок денег при продлении явно не добавит
На лимитированных минутах только если
если уже перед четвертой игрой писали что может вернуться то в пятой должен играть
